Беларусь вручила ноту протеста украинскому послу
Министерство иностранных дел Беларуси вызвало посла Украины Игоря Кизима из-за "антибелорусских акций" и протестов у дипломатических зданий Беларуси в Украине.
Источник: пресс-служба белорусского МИДа
Дословно: "Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выразила решительный протест в связи с непрекращающейся серией антибелорусских акций в отношении посольства Республики Беларусь в Украине и потребовала обеспечить на надлежащем уровне безопасность дипломатической миссии"...
Детали: Кизиму выразили "крайнюю озабоченность бездействием компетентных органов Украины по пресечению провокаций и отсутствием должных мер реагирования на соответствующие официальные запросы белорусской стороны".
Ведомство заявляет, что "деятельность радикальных элементов" у здания посольства в Киеве создает угрозу для функционирования и безопасности сотрудников посольства и членов их семей.
Отмечается, что Беларусь ожидает реакции от Украины в связи с провокациями в отношении консульства Беларуси во Львове.
Там также надеются, что "акты вандализма будут надлежащим образом расследованы, получат соответствующую оценку правоохранительных органов Украины, а виновные понесут справедливое наказание".
Передистория:
- В Беларуси после президентских выборов с 9 августа продолжаются массовые протесты против самопровозглашенного президента Александра Лукашенка.
- Украина, многие европейские страны, США и Канада не признают Лукашенко президентом Беларуси.
- После выборов Украина поставила на паузу международные отношения с Беларусью. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина готова к сотрудничеству с белорусской оппозицией.