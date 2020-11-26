Беларусь вручила ноту протеста украинскому послу

Министерство иностранных дел Беларуси вызвало посла Украины Игоря Кизима из-за "антибелорусских акций" и протестов у дипломатических зданий Беларуси в Украине.

Источник: пресс-служба белорусского МИДа

Дословно: "Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выразила решительный протест в связи с непрекращающейся серией антибелорусских акций в отношении посольства Республики Беларусь в Украине и потребовала обеспечить на надлежащем уровне безопасность дипломатической миссии"...

Детали: Кизиму выразили "крайнюю озабоченность бездействием компетентных органов Украины по пресечению провокаций и отсутствием должных мер реагирования на соответствующие официальные запросы белорусской стороны".

Ведомство заявляет, что "деятельность радикальных элементов" у здания посольства в Киеве создает угрозу для функционирования и безопасности сотрудников посольства и членов их семей.

Отмечается, что Беларусь ожидает реакции от Украины в связи с провокациями в отношении консульства Беларуси во Львове.

Там также надеются, что "акты вандализма будут надлежащим образом расследованы, получат соответствующую оценку правоохранительных органов Украины, а виновные понесут справедливое наказание".

Передистория: