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Нам нікуди подітися: Лукашенко заявив Лаврову, що хоче посилити відносини з РФ

Четвер, 26 листопада 2020, 12:42
Нам нікуди подітися: Лукашенко заявив Лаврову, що хоче посилити відносини з РФ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, що хоче інтенсифікувати "братерські" відносини з РФ.

Джерело: наближений до Лукашенка Telegram "Пул Первого"

Пряма мова: "Нам треба, можливо, не про якесь перезавантаження говорити, але про посилення, інтенсифікацію наших відносин...

Я хочу, щоб ви це розуміли і знали, що ми до цього готові... Ми б хотіли мати не просто добросусідські відносини, ми хотіли б мати дуже близькі, братерські відносини з Російською Федерацією.

Я нічого нового не сказав. Я завжди про це говорив просто не завжди це хотіли підкреслювати і повторювати в Росії. Мабуть, комусь це було невигідно, але час показав, що нам нікуди не дітися від дуже тісних і дружніх відносин".

Передісторія:

  • У Білорусі після президентських виборів з 9 серпня тривають масові протести.
  • Україна, багато європейських країнСША та Канада не визнають Олександра Лукашенка президентом Білорусі.
  • Після виборів Україна поставила на паузу міжнародні відносини з Білоруссю. За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, Україна готова до співпраці з білоруською опозицією. 

Українська правда

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Теми: ЛукашенкоБілорусьРосіяЛавров
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