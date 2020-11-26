Нам нікуди подітися: Лукашенко заявив Лаврову, що хоче посилити відносини з РФ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, що хоче інтенсифікувати "братерські" відносини з РФ.

Джерело: наближений до Лукашенка Telegram "Пул Первого"

Пряма мова: "Нам треба, можливо, не про якесь перезавантаження говорити, але про посилення, інтенсифікацію наших відносин...

Я хочу, щоб ви це розуміли і знали, що ми до цього готові... Ми б хотіли мати не просто добросусідські відносини, ми хотіли б мати дуже близькі, братерські відносини з Російською Федерацією.

Я нічого нового не сказав. Я завжди про це говорив просто не завжди це хотіли підкреслювати і повторювати в Росії. Мабуть, комусь це було невигідно, але час показав, що нам нікуди не дітися від дуже тісних і дружніх відносин".