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Нам некуда деваться: Лукашенко заявил Лаврову, что хочет усилить отношения с РФ

Четверг, 26 ноября 2020, 12:42
Нам некуда деваться: Лукашенко заявил Лаврову, что хочет усилить отношения с РФ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что хочет интенсифицировать отношения с РФ.

Источник: приближенный к Лукашенко Telegram "Пул Первого"

Прямая речь: "Нам надо, может быть, не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении, интенсификации наших отношений….

Я хочу, чтобы вы это понимали и знали, что мы к этому готовы… Мы бы хотели иметь не просто добрососедские отношения, мы хотели бы иметь очень близкие, братские отношения с Российской Федерацией.

Я ничего нового не сказал. Я всегда об этом говорил просто не всегда это хотели подчеркивать и повторять в России. Видимо, кому-то это было невыгодно, но время показало, что нам никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений".

Передистория:

  • В Беларуси после президентских выборов с 9 августа продолжаются массовые протесты против самопровозглашенного президента Александра Лукашенка.
  • Украина, многие европейские страныСША и Канада не признают Лукашенко президентом Беларуси.
  • После выборов Украина поставила на паузу международные отношения с Беларусью. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина готова к сотрудничеству с белорусской оппозицией.

Украинская правда

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Темы: ЛукашенкоБеларусьРосcияЛавров
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