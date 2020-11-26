Нам некуда деваться: Лукашенко заявил Лаврову, что хочет усилить отношения с РФ
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что хочет интенсифицировать отношения с РФ.
Источник: приближенный к Лукашенко Telegram "Пул Первого"
Прямая речь: "Нам надо, может быть, не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении, интенсификации наших отношений….
Я хочу, чтобы вы это понимали и знали, что мы к этому готовы… Мы бы хотели иметь не просто добрососедские отношения, мы хотели бы иметь очень близкие, братские отношения с Российской Федерацией.
Я ничего нового не сказал. Я всегда об этом говорил просто не всегда это хотели подчеркивать и повторять в России. Видимо, кому-то это было невыгодно, но время показало, что нам никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений".
Передистория:
- В Беларуси после президентских выборов с 9 августа продолжаются массовые протесты против самопровозглашенного президента Александра Лукашенка.
- Украина, многие европейские страны, США и Канада не признают Лукашенко президентом Беларуси.
- После выборов Украина поставила на паузу международные отношения с Беларусью. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина готова к сотрудничеству с белорусской оппозицией.