Нам некуда деваться: Лукашенко заявил Лаврову, что хочет усилить отношения с РФ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что хочет интенсифицировать отношения с РФ.

Источник: приближенный к Лукашенко Telegram "Пул Первого"

Прямая речь: "Нам надо, может быть, не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении, интенсификации наших отношений….

Я хочу, чтобы вы это понимали и знали, что мы к этому готовы… Мы бы хотели иметь не просто добрососедские отношения, мы хотели бы иметь очень близкие, братские отношения с Российской Федерацией.

Я ничего нового не сказал. Я всегда об этом говорил просто не всегда это хотели подчеркивать и повторять в России. Видимо, кому-то это было невыгодно, но время показало, что нам никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений".

Передистория: