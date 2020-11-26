"Опора" заявляє, що частина реформи СБУ щодо виборів суперечить Конституції

Громадянська мережа "Опора" заявляє про невідповідність Конституції положень законопроєкту щодо надання Службі безпеки повноважень вносити до ЦВК подання про здійснення політичною партією сепаратистської, терористичної, диверсійної або іншої діяльності, після чого партія не може брати участь у виборах.

Джерело: заява "Опори"

Деталі: У законопроєкті йдеться про надання СБУ повноважень вносити до ЦВК подання про здійснення політичною партією, її місцевою організацією сепаратистської, терористичної, диверсійної або іншої діяльності проти основ національної безпеки, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Передбачається, що у разі надходження такого подання СБУ, організації партій втрачають право висувати кандидатів на місцевих виборах. Активісти запевняють, що для такого подання рішення суду не потрібне, натомість листа зі звинуваченням без доказів, процедури, критеріїв оцінки, буде досить.

Дослівно: "Законопроєкт негативно вплине на стан дотримання конституційного права громадян на об’єднання у політичні партії для захисту своїх політичних та інших інтересів, оскільки їхня діяльність під час виборів може бути обмежена на підставі недоведених у суді звинувачень.

При цьому допускається ситуація, коли партія (місцева організація) втратить право висувати кандидатів під час конкретних виборів на підставі подання СБУ, але її діяльність не буде заборонена у зв’язку із відсутністю підстав для такої заборони у судовому порядку".

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