"Опора" заявляет, что часть реформы СБУ относительно выборов противоречит Конституции

Гражданская сеть "Опора" заявляет о несоответствии Конституции положений законопроекта о предоставлении Службе безопасности полномочий вносить в ЦИК представления об осуществлении политической партией сепаратистской, террористической, диверсионной или другой деятельности, после чего партия не может участвовать в выборах.

Источник: заявление "Опоры"

Детали: В проекте речь идет о предоставлении СБУ полномочий вносить в ЦИК представления об осуществлении политической партией, ее местной организацией сепаратистской, террористической, диверсионной или другой деятельности против основ национальной безопасности, мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

Предполагается, что в случае поступления такого представления СБУ, организации партий теряют право выдвигать кандидатов на местных выборах. Активисты уверяют, что для такого представления решения суда не требуется, зато письма с обвинением без доказательств, процедуры, критериев оценки, будет достаточно.

Дословно: "Законопроект негативно повлияет на состояние соблюдения конституционного права граждан на объединение в политические партии для защиты своих политических и других интересов, поскольку их деятельность во время выборов может быть ограничена на основании недоказанных в суде обвинений.

При этом допускается ситуация, когда партия (местная организация) потеряет право выдвигать кандидатов на конкретных выборах на основании представления СБУ, но ее деятельность не будет запрещена в связи с отсутствием оснований для такого запрета в судебном порядке".

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