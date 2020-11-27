В Офісі президента вважають, що рухаються вперед у питанні миру на Донбасі
Президент Володимир Зеленський має власне бачення того, як досягти миру на Донбасі. У цьому питанні, на думку заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, є прогрес.
Джерело: заступник голови ОП Кирило Тимошенко в інтерв’ю, як цитує ОП
Пряма мова: "Якщо Президент Зеленський не буде все для цього робити, цього не відбудеться. Тому що цей мир вигідний у першу чергу нам, адже це територія України, і там є громадяни України. Без бажання і постійних дій з боку Президента не вийде досягти миру".
Деталі: Тимошенко вкотре похвалився тим, що на фронті четвертий місяць зберігається режим тиші, хоча і відзначив, що є факти загибелі наших військових та обстріли.
"Однак порівняно з минулими роками війни кількість цих втрат та обстрілів зменшилася в рази", – йдеться у повідомленні.
Заступник Єрмака також вважає, що у питанні досягнення миру в Україні є рух вперед, а не "біг на місці".
"Ніхто не міг два чи три роки тому подумати, що Сенцов сюди повернеться, чи про те, що ми зможемо повернути таку кількість людей. Певними кроками – вони можуть бути маленькими, але ми все одно рухаємося", – заявив Тимошенко.
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Нагадаємо:
- З 27 липня на Донбасі діє режим припинення вогню. Однак бойовики регулярно його порушують.
- Зокрема, за минулу добу російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню із використанням гранатометів та стрілецької зброї.
- За декілька днів до цього ворожий снайпер вбив нашого військового.