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В Офісі президента вважають, що рухаються вперед у питанні миру на Донбасі

Четвер, 26 листопада 2020, 23:27

Президент Володимир Зеленський має власне бачення того, як досягти миру на Донбасі. У цьому питанні, на думку заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, є прогрес. 

Джерело: заступник голови ОП Кирило Тимошенко в інтерв’ю, як цитує ОП

Пряма мова: "Якщо Президент Зеленський не буде все для цього робити, цього не відбудеться. Тому що цей мир вигідний у першу чергу нам, адже це територія України, і там є громадяни України. Без бажання і постійних дій з боку Президента не вийде досягти миру".

Деталі: Тимошенко вкотре похвалився тим, що на фронті четвертий місяць зберігається режим тиші, хоча і відзначив, що є факти загибелі наших військових та обстріли. 

"Однак порівняно з минулими роками війни кількість цих втрат та обстрілів зменшилася в рази", – йдеться у повідомленні. 

Заступник Єрмака також вважає, що у питанні досягнення миру в Україні є рух вперед, а не "біг на місці".

"Ніхто не міг два чи три роки тому подумати, що Сенцов  сюди повернеться, чи про те, що ми зможемо повернути таку кількість людей. Певними кроками – вони можуть бути маленькими, але ми все одно рухаємося", – заявив Тимошенко.

Читайте також: Найдовше перемир'я на Донбасі. Чи воно існує насправді

Нагадаємо:

"Українська правда" у Threads

Теми: Офіс президентаЗеленськийДонбас
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