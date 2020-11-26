В Офісі президента вважають, що рухаються вперед у питанні миру на Донбасі

Президент Володимир Зеленський має власне бачення того, як досягти миру на Донбасі. У цьому питанні, на думку заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, є прогрес.

Джерело: заступник голови ОП Кирило Тимошенко в інтерв’ю, як цитує ОП

Пряма мова: "Якщо Президент Зеленський не буде все для цього робити, цього не відбудеться. Тому що цей мир вигідний у першу чергу нам, адже це територія України, і там є громадяни України. Без бажання і постійних дій з боку Президента не вийде досягти миру".

Деталі: Тимошенко вкотре похвалився тим, що на фронті четвертий місяць зберігається режим тиші, хоча і відзначив, що є факти загибелі наших військових та обстріли.

"Однак порівняно з минулими роками війни кількість цих втрат та обстрілів зменшилася в рази", – йдеться у повідомленні.

Заступник Єрмака також вважає, що у питанні досягнення миру в Україні є рух вперед, а не "біг на місці".

"Ніхто не міг два чи три роки тому подумати, що Сенцов сюди повернеться, чи про те, що ми зможемо повернути таку кількість людей. Певними кроками – вони можуть бути маленькими, але ми все одно рухаємося", – заявив Тимошенко.

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