В Офисе президента считают, что движутся вперед в вопросе мира на Донбассе

Президент Владимир Зеленский имеет собственное видение того, как достичь мира на Донбассе. В этом вопросе, по мнению заместителя председателя Офиса президента Кирилла Тимошенко, есть прогресс.

Источник: заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко в интервью, как цитирует ОП

Прямая речь: "Если Президент Зеленский не будет все для этого делать, этого не произойдет. Потому что этот мир выгоден в первую очередь нам, ведь это территория Украины, и там есть граждане Украины. Без желания и постоянных действий со стороны Президента не получится достичь мира".

Детали: Тимошенко в очередной раз похвастался тем, что на фронте четвертый месяц сохраняется режим тишины, хотя и отметил, что есть факты гибели наших военных и обстрелы.

"Однако по сравнению с прошлыми годами войны количество этих потерь и обстрелов уменьшилось в разы", – говорится в сообщении.

Заместитель Ермака также считает, что в вопросе достижения мира в Украине есть движение вперед, а не "бег на месте".

"Никто не мог два или три года назад подумать, что Сенцов сюда вернется, или о том, что мы сможем вернуть такое количество людей. Определенными шагами - они могут быть маленькими, но мы все равно движемся", – заявил Тимошенко.

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Напомним: