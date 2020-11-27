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АМПУ приховала витік нафти у Чорне море – Держекоінспекція

П'ятниця, 27 листопада 2020, 00:09
АМПУ приховала витік нафти у Чорне море – Держекоінспекція
Фото: АМПУ

Адміністрація морських портів України приховала розлив нафтопродуктів у Чорному морі, ймовірно із судна "Аметист", від Державної екологічної інспекції. 

Джерело: голова Держекоінспекції Андрій Мальований у facebook 

Пряма мова: "Сталася подія, яка довела, що Адміністрація морських портів України замість того, аби допомагати боротися з порушниками, просто блокує нашу роботу!

Під час надзвичайної ситуації в Чорному морі відбувся розлив нафтопродуктів ймовірно з судна "Аметист". Про це Держекоінспекція дізналася зі ЗМІ, хоча мала б бути проінформована АМПУ згідно з чинним порядком взаємодії між нашими структурами".

Деталі: Зазначається, що представники ДЕІ виїхали до причалу моря, де на поверхні води помітили плями від нафтопродуктів та сліди сорбенту, який використовують для їх збору. 

"Тобто, в АМПУ знали про цей випадок і просто хотіли приховати результати катастрофи!", – написав Мальований. 

Він також нагадав, що наразі працівники ДЕІ не мають права самостійно заходити в портову зону, а тому покладаються на добросовісність портовиків. 

Інспектори взяли проби води для лабораторного аналізу. 

"За результатами будемо розраховувати збитки та з’ясовувати, хто є власником судна", – зазначив голова інспекції. 

Окрім того, за фактом приховування відомостей про екологічний стан водних ресурсів та недбалого ставлення до посадових обов’язків працівників Чорноморської філії ДП "АМПУ" екологічна інспекція скерувала повідомлення про вчинення кримінального правопорушення до Одеської обласної прокуратури та ДБР. 

Нагадаємо: 

  • 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі", власник якого не дозволяв екіпажу залишити судно, а рятувальні катери не могли підійти до нього через шторм. Тоді повідомлялося, що на борту немає вантажу, який би загрожував екологічній ситуації Одещини. Але судно не мало відповідних реєстраційних документів.
  • Пізніше місцевий пляж закрили через через витік нафтопродуктів із затонулого поблизу танкера.
  • Лише у вересні 2020 року судно Delfi забрали з пляжу

Українська правда

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Теми: Чорне мореекологіяекологія
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