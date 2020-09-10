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Танкер Delfi забрали з одеського пляжу

Четвер, 10 вересня 2020, 07:47
Танкер Delfi забрали з одеського пляжу
ФОТО DUMSKAYA.NET

Судно Delfi, яке сіло на мілину поблизу одеського пляжу 22 листопада 2019, забрали з пляжу.

Джерело: міністр інфраструктури Владислав Криклій

Пряма мова: "Delfi покинув пляж дельфін. Сумувати не будемо".

Передісторія:

  • 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі", власник якого не дозволяв екіпажу залишити судно, а рятувальні катери не могли підійти до нього через шторм. Тоді повідомлялося, що на борту немає вантажу, який би загрожував екологічній ситуації Одещини. Але судно не мало відповідних реєстраційних документів.
  • Того ж дня аналізи показали перевищення допустимої концентрації нафтопродуктів у воді у 53 рази, а 23 листопада Держекоінспекція Кримсько-Чорноморського округу прозвітувала, що вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії перевищує гранично допустиму концентрацію в 157 разів.
  • 8 квітня судновласник затонулого в Одесі танкера "Delfi" запевнив генпрокурора Ірину Венедіктову, що найближчим часом забере судно з берега за власний кошт.
  • Одеська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 25 червня закрила місцевий пляж "Дельфін" через витік нафтопродуктів із затонулого поблизу танкера.
  • Під час поїздки в Одесу президент Володимир Зеленський закликав судновласника забрати танкер до 20 липня, інакше за справу візьмуться правоохоронці. 18 липня почалася операція з підйому "Delfi".

Теми: ОдесаЧорне море
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