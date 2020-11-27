АМПУ скрыла разлив нефти в Черное море – Госэкоинспекция

Администрация морских портов Украины скрыла разлив нефтепродуктов в Черном море, вероятно с судна "Аметист", от Государственной экологической инспекции.

Источник: председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный в facebook

Прямая речь: "Произошло событие, которое доказало, что Администрация морских портов Украины вместо того, чтобы помогать бороться с нарушителями, просто блокирует нашу работу!

Во время чрезвычайной ситуации в Черном море произошел разлив нефтепродуктов вероятно с судна "Аметист". Об этом Госэкоинспекция узнала из СМИ, хотя должна быть проинформирована АМПУ согласно действующему порядку взаимодействия между нашими структурами".

Детали: Отмечается, что представители ГЭИ выехали к причалу моря, где на поверхности воды заметили пятна от нефтепродуктов и следы сорбента, который используют для их сбора.

"То есть, в АМПУ знали об этом случае и просто хотели скрыть результаты катастрофы!", – написал Малеваный.

Он также напомнил, что сейчас работники ГЭИ не имеют права самостоятельно заходить в портовую зону, а потому полагаются на добросовестность портовиков.

Инспекторы взяли пробы воды для лабораторного анализа.

"По результатам будем рассчитывать ущерб и выяснять, кто является владельцем судна", – отметил глава инспекции.

Кроме того, по факту сокрытия сведений об экологическом состоянии водных ресурсов и небрежного отношения к должностным обязанностям работников Черноморского филиала ГП "АМПУ" экологическая инспекция направила сообщение о совершении уголовного преступления в Одесский областной прокуратуры и ГБР.