АМПУ скрыла разлив нефти в Черное море – Госэкоинспекция
Администрация морских портов Украины скрыла разлив нефтепродуктов в Черном море, вероятно с судна "Аметист", от Государственной экологической инспекции.
Источник: председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный в facebook
Прямая речь: "Произошло событие, которое доказало, что Администрация морских портов Украины вместо того, чтобы помогать бороться с нарушителями, просто блокирует нашу работу!
Во время чрезвычайной ситуации в Черном море произошел разлив нефтепродуктов вероятно с судна "Аметист". Об этом Госэкоинспекция узнала из СМИ, хотя должна быть проинформирована АМПУ согласно действующему порядку взаимодействия между нашими структурами".
Детали: Отмечается, что представители ГЭИ выехали к причалу моря, где на поверхности воды заметили пятна от нефтепродуктов и следы сорбента, который используют для их сбора.
"То есть, в АМПУ знали об этом случае и просто хотели скрыть результаты катастрофы!", – написал Малеваный.
Он также напомнил, что сейчас работники ГЭИ не имеют права самостоятельно заходить в портовую зону, а потому полагаются на добросовестность портовиков.
Инспекторы взяли пробы воды для лабораторного анализа.
"По результатам будем рассчитывать ущерб и выяснять, кто является владельцем судна", – отметил глава инспекции.
Кроме того, по факту сокрытия сведений об экологическом состоянии водных ресурсов и небрежного отношения к должностным обязанностям работников Черноморского филиала ГП "АМПУ" экологическая инспекция направила сообщение о совершении уголовного преступления в Одесский областной прокуратуры и ГБР.
Напомним:
- 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи", владелец которого не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма. Тогда сообщалось, что на борту нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области. Но судно не имело соответствующих регистрационных документов.
- Позже местный пляж закрыли из-за утечки нефтепродуктов из затонувшего у танкера.
- Лишь в сентябре 2020 судно Delfi забрали с пляжа.