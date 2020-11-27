По состоянию на 26 ноября Украина заняла 9 место среди государств мира по числу новых больных коронавирусом, позади остались Иран, Франция, Мексика, Испания и другие страны, где ранее фиксировали значительные темпы распространения болезни.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В последнее время Украина входит в топ-стран, где фиксируют одни из самых быстрых темпов инфицирования. За минувшие сутки наблюдается такая же тенденция.

Больше, чем в Украине, новых больных обнаружили только в 8 странах. Среди них соседняя Польша (16,6 тысяч случаев), Великобритания (17,5 тысяч), Германия (21,5 тысяч), Россия (25,5 тысяч), Италия (29 тысяч), Бразилия (37,6 тысяч) Индия (43 тысячи) и США (108 тысяч).

Важно, что по количеству тестирований среди первых 9 стран в этом антирейтинге Украина провела их меньше всего.

Среди стран Европы наше государство занимает 5 место, что уже не первый раз.

По количеству летальных исходов среди европейских стран Украина на 8 месте, в мире – на 14.

Знать больше: 10 тысяч умерших или более 20? Что не так с украинской статистикой смертности от COVID-19

COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: