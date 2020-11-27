Пєсков тримає в таємниці, чому Путін вийшов у люди без маски

Президент Росії Володимир Путін під час візиту в Саров був без маски й рукавичок, бо були прийняті деякі заходи для забезпечення його епідеміологічної безпеки, заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

Джерело: "Meduza" з посиланням на спілкування Пєскова з "Коммерсант FM" та "Эхо Москвы"

Деталі: Те, що Володимира Путіна в Сарові 26 листопада зустріли люди без масок і сам президент Росії був без маски й рукавичок, Пєсков пояснив тим, що "було вжито необхідні заходи для забезпечення епідеміологічної безпеки президента".

Однак розкривати, які саме заходи, він відмовився.

При цьому Пєсков дав зрозуміти, що громадянам Росії не варто повторювати за Путіним.

Пряма мова Пєскова: "Безумовно, приклад – це важливо, але в разі президента не слід забувати, що і люди, які з ним зустрічаються, їх епідеміологічна безпека також відповідним чином забезпечується. Це не просто таке масове безконтрольне спілкування".

Цьому передувало: 26 листопада Володимир Путін прилетів у Саров Нижньогородської області. Його там зустріли люди без масок, які не дотримувалися соціальної дистанції, і на самому президенті РФ теж маски й рукавичок не було. При цьому Путін вітався за руку з тими, хто його зустрічав.

Це відбувалося на тлі різкого приросту зареєстрованих випадків коронавірусу в Росії і антирекорду в Москві, тому викликало жваве обговорення.

Нагадаємо: Росія першою заявила про створення вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19, однак ще жодна вакцина з тих, що випробовують у світі, не сертифікована.

Якщо вірити Путіну, то в РФ уже готові дві вакцини: "Спутник V" або "Гам-Ковід-Вак" (Національного дослідницького центру епідеміології та мікробіології ім. Н.Ф. Гамалії) та "ЕпіВакКорона" (Новосибірського державного наукового центру вірусології й біотехнології "Вектор", який створювали для розробки біологічної зброї).