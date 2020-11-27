Песков держит в тайне, почему Путин вышел в люди без маски

Президент России Владимир Путин во время визита в Саров был без маски и перчаток, потому что были приняты некие меры для обеспечения его эпидемиологической безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: "Meduza" со ссылкой на общение Пескова с "Коммерсант FM" и "Эхо Москвы"

Детали: То, что Владимира Путина в Сарове 26 ноября встретили люди без масок и сам президент России был без маски и перчаток, Песков объяснил тем, что "были приняты необходимые меры для обеспечения эпидемиологической безопасности президента".

Однако раскрывать, какие именно меры, он отказался.

При этом Песков дал понять, что гражданам России не стоит повторять за Путиным.

Прямая речь Пескова: "Безусловно, пример – это важно, но в случае президента не следует забывать, что и люди, которые с ним встречаются, их эпидемиологическая безопасность также соответствующим образом обеспечивается. Это не просто такое массовое бесконтрольное общение".

Этому предшествовало: 26 ноября Владимир Путин, прилетел в Саров Нижегородской области. Его там встретили не соблюдающие социальную дистанцию люди без масок, и на самом президенте РФ тоже маски и перчаток не было. При этом он здоровался за руку со встречающими.

Это происходило на фоне резкого прироста зарегистрированных случаев коронавируса в России и антирекорда в Москве, потому вызвало живое обсуждение.