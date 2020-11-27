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Зеленський вніс в Раду законопроєкт про відповідальність за брехню в декларації

П'ятниця, 27 листопада 2020, 13:56

У Верховній Раді зареєстрували президентський законопроєкт щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації.

Джерело: повідомлення на сайті Верховної Ради

Деталі: Тексту проєкту закону №4434 ще не опубліковано.

У назві законопроєкту вказується, що він вносить зміни "до деяких законодавчих актів України щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування".

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Передісторія: 

  • 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства.
  • Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
  • 3 листопада Антикорупційний комітет парламенту підтримав законопроєкт спікера Дмитра Разумковащодо відновлення електронного декларування в первинному вигляді.
  • Раніше президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнати його рішення про декларування "нікчемним" і без правових наслідків та скасувати відповідні зміни до ЗУ "Про запобігання корупції". 
  • 25 листопада президент Володимир Зеленський звернувся до Венеційської комісії з проханням оцінити конституційну ситуацію, що склалася після рішення КСУ від 27 жовтня, і надати висновок щодо стану антикорупційного законодавства.

Українська правда
Теми: ЗеленськийКонституціядекларації


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