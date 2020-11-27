Зеленський вніс в Раду законопроєкт про відповідальність за брехню в декларації

У Верховній Раді зареєстрували президентський законопроєкт щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації.

Джерело: повідомлення на сайті Верховної Ради

Деталі: У пояснювальній записці і порівняльній таблиці до законопроєкту вказується, що з Кримінального кодексу буде вилучена стаття 366-1, яку КС визнав неконституційною.

Водночас додається стаття 366-2 "Декларування недостовірної інформації", якою встановлюється кримінальна відповідальність у вигляді штрафу від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів (від 42,5 тисяч до 59,5 тысяч грн.), якщо відомості в декларації відрізняються від достовірних на суму від 1 до 4 мільйонів гривень.

Якщо відомості в декларації відрізняються від достовірних на суму більше за 4 мільйони грн (понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб), тоді передбачене покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч п’ятисот до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 59,5 тисяч до 85 тисяч грн), або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років

Також Зеленський пропонує окремо визначити у статті 366-3 відповідальність за неподання декларації. За це пропонується карати штрафом від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів (від 42,5 тисяч до 59,5 тысяч грн).

Також за всі ці злочини можливе покарання у вигляді громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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