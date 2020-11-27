Зеленський вніс в Раду законопроєкт про відповідальність за брехню в декларації

У Верховній Раді зареєстрували президентський законопроєкт щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації.

Джерело: повідомлення на сайті Верховної Ради

Деталі: Тексту проєкту закону №4434 ще не опубліковано.

У назві законопроєкту вказується, що він вносить зміни "до деяких законодавчих актів України щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування".

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