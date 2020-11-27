Зеленский внес в Раду законопроект об ответственности за ложь в декларации

В Верховной Раде зарегистрировали президентский законопроект о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации.

Источник: сообщение на сайте Верховной Рады

Детали: Текст проекта закона № 4434 еще не опубликован.

В названии законопроекта указывается, что он вносит изменения "в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления".

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Предыстория: