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Зеленский внес в Раду законопроект об ответственности за ложь в декларации

Пятница, 27 ноября 2020, 13:56

В Верховной Раде зарегистрировали президентский законопроект о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации.

Источник: сообщение на сайте Верховной Рады

Детали: Текст проекта закона № 4434 еще не опубликован.

В названии законопроекта указывается, что он вносит изменения "в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления".

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Предыстория:

  • 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства.
  • Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
  • 3 ноября Антикоррупционный комитет парламента поддержал законопроект спикера Дмитрия Разумкова по восстановлению электронного декларирования в первоначальном виде.
  • Ранее президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает остановить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании "ничтожным" и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции".
  • 25 ноября президент Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой оценить конституционную ситуацию после решения КСУ от 27 октября, и дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства.

Темы: ЗеленскийКонституциядекларации


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