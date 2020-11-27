Зеленский внес в Раду законопроект об ответственности за ложь в декларации

В Верховной Раде зарегистрировали президентский законопроект о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации.

Источник: сообщение на сайте Верховной Рады

Детали: В пояснительной записке и сравнительной таблице к законопроекту указывается, что из Уголовного кодекса будет удалена статья 366-1, которую КС признал неконституционной.

В то же время добавляется статья 366-2 "Декларирование недостоверной информации", которой устанавливается ответственность в виде штрафа от двух тысяч пятисот до трех тысяч пятисот необлагаемых минимумов (от 42,5 тысяч до 59,5 тысяч грн.), если сведения в декларации отличаются от достоверных на сумму от 1 до 4 миллионов гривен.

Если сведения в декларации отличаются от достоверных на сумму более 4 млн грн (более 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц), тогда предусмотрено наказание в виде штрафа от трех тысяч пятисот до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 59,5 тысяч до 85 тысяч грн), или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Также Зеленский предлагает отдельно определить в статье 366-3 ответственность за непредставление декларации. За это предлагается наказывать штрафом от двух тысяч пятисот до трех тысяч пятисот необлагаемых минимумов (от 42,5 тысяч до 59,5 тысяч грн).

Также за все эти преступления возможно наказание в виде общественных работ на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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