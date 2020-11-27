Зеленский внес в Раду законопроект об ответственности за ложь в декларации
Пятница, 27 ноября 2020, 13:56
В Верховной Раде зарегистрировали президентский законопроект о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации.
Источник: сообщение на сайте Верховной Рады
Детали: Текст проекта закона № 4434 еще не опубликован.
В названии законопроекта указывается, что он вносит изменения "в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления".
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Предыстория:
- 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства.
- Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
- 3 ноября Антикоррупционный комитет парламента поддержал законопроект спикера Дмитрия Разумкова по восстановлению электронного декларирования в первоначальном виде.
- Ранее президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает остановить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании "ничтожным" и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции".
- 25 ноября президент Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой оценить конституционную ситуацию после решения КСУ от 27 октября, и дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства.