В Раді готують 3 законопроєкти для виходу із конституційної кризи

Робоча група Верховної Ради планує розробити три законопроєкти для врегулювання конституційної кризи.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який цитує керівника робочої групи, главу комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського

Пряма мова Монастирського: "Робоча група повинна представити конкретний результат до 1 грудня, тобто до вівторка. Думаю, у вівторок або в понеділок після погоджувальної ради зможемо проінформувати про більш кінцевих результатах діяльності робочої групи".

Деталі: Він зазначив, що група працювала за трьома напрямками, по кожному з яких буде напрацьовано окремий законопроєкт. Йдеться про відновлення відповідальності за недостовірне декларування або недекларування, відновлення повноважень Національного агентства щодо запобігання корупції з контролю і перевірки декларацій, а також удосконалення процедури діяльності Конституційного суду.

Передісторія: