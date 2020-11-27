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В Раді готують 3 законопроєкти для виходу із конституційної кризи

П'ятниця, 27 листопада 2020, 14:49

Робоча група Верховної Ради планує розробити три законопроєкти для врегулювання конституційної кризи.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який цитує керівника робочої групи, главу комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського

Пряма мова Монастирського: "Робоча група повинна представити конкретний результат до 1 грудня, тобто до вівторка. Думаю, у вівторок або в понеділок після погоджувальної ради зможемо проінформувати про більш кінцевих результатах діяльності робочої групи".

Деталі: Він зазначив, що група працювала за трьома напрямками, по кожному з яких буде напрацьовано окремий законопроєкт. Йдеться про відновлення відповідальності за недостовірне декларування або недекларування, відновлення повноважень Національного агентства щодо запобігання корупції з контролю і перевірки декларацій, а також удосконалення процедури діяльності Конституційного суду.

Передісторія:

  • 16 листопада спікер Верховної Ради Дмитро Разумков закликав створити робочу групу для вирішення конституційної кризи в Україні.
  • 18 листопада член групи нардеп Ольга Совгиря повідомила, що у Верховній Раді створили робочу групу, яка за 2 тижні має напрацювати законопроєкти щодо електронного декларування та діяльності Конституційного суду.
  • 27 листопада у Верховній Раді зареєстрували президентський законопроєкт щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації.

Українська правда
Теми: Конституціядекларації


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