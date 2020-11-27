В Раде готовят 3 законопроекта для выхода из конституционного кризиса

Рабочая группа Верховной Рады планирует разработать три законопроекты для урегулирования конституционного кризиса.

Источник: "Интерфакс-Украина", цитирует руководителя рабочей группы, главу комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского

Прямая речь Монастырского: "Рабочая группа должна представить конкретный результат до 1 декабря, то есть до вторника. Думаю, во вторник или в понедельник после согласительного совета сможем проинформировать о более конечных результатах деятельности рабочей группы".

Детали: Он отметил, что группа работала по трем направлениям, по каждому из которых будет наработан отдельный законопроект.

Речь идет о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование или недекларирование, восстановление полномочий Национального агентства по предотвращению коррупции по контролю и проверке деклараций, а также совершенствование процедуры деятельности Конституционного суда.

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