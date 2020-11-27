В Раде готовят 3 законопроекта для выхода из конституционного кризиса
Рабочая группа Верховной Рады планирует разработать три законопроекты для урегулирования конституционного кризиса.
Источник: "Интерфакс-Украина", цитирует руководителя рабочей группы, главу комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского
Прямая речь Монастырского: "Рабочая группа должна представить конкретный результат до 1 декабря, то есть до вторника. Думаю, во вторник или в понедельник после согласительного совета сможем проинформировать о более конечных результатах деятельности рабочей группы".
Детали: Он отметил, что группа работала по трем направлениям, по каждому из которых будет наработан отдельный законопроект.
Речь идет о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование или недекларирование, восстановление полномочий Национального агентства по предотвращению коррупции по контролю и проверке деклараций, а также совершенствование процедуры деятельности Конституционного суда.
Предыстория:
- 16 ноября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал создать рабочую группу для решения конституционного кризиса в Украине.
- 18 ноября член группы нардеп Ольга Совгиря сообщила, что в Верховной Раде создали рабочую группу, которая за 2 недели должна разработать законопроекты по электронному декларированию и деятельности Конституционного суда.
- 27 ноября в Верховной Раде зарегистрировали президентский законопроект о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации.