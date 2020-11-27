Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Раде готовят 3 законопроекта для выхода из конституционного кризиса

Пятница, 27 ноября 2020, 13:49
В Раде готовят 3 законопроекта для выхода из конституционного кризиса

Рабочая группа Верховной Рады планирует разработать три законопроекты для урегулирования конституционного кризиса.

Источник: "Интерфакс-Украина", цитирует руководителя рабочей группы, главу комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского

Прямая речь Монастырского: "Рабочая группа должна представить конкретный результат до 1 декабря, то есть до вторника. Думаю, во вторник или в понедельник после согласительного совета сможем проинформировать о более конечных результатах деятельности рабочей группы".

Детали: Он отметил, что группа работала по трем направлениям, по каждому из которых будет наработан отдельный законопроект.

Речь идет о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование или недекларирование, восстановление полномочий Национального агентства по предотвращению коррупции по контролю и проверке деклараций, а также совершенствование процедуры деятельности Конституционного суда.

Предыстория:

  • 16 ноября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал создать рабочую группу для решения конституционного кризиса в Украине.
  • 18 ноября член группы нардеп Ольга Совгиря сообщила, что в Верховной Раде создали рабочую группу, которая за 2 недели должна разработать законопроекты по электронному декларированию и деятельности Конституционного суда.
  • 27 ноября в Верховной Раде зарегистрировали президентский законопроект о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации.

Темы: Конституциядекларации
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Конституция
Дело Януковича о захвате власти в 2010 году пошло в суд
"Мы, народ Украины...". Конституционный манифест
Бизнес обнародовал манифест в защиту ст. 42 Конституции: президента просят вмешаться
Последние новости
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
Все новости...
Реклама: