Кличко вважає, що при повному локдауні громадський транспорт має працювати

Якщо уряд запровадить жорсткий локдаун, мер Києва Віталій Кличко просить визначити чіткі правила і запровадити контроль за дотриманням обмежень, водночас він закликає не зупиняти громадський транспорт.

Джерело: Кличко в ефірі телеканалу "Україна 24"

Деталі: Очільник столиці нагадав, що запроваджує карантин виключно уряд своїм рішенням. Кличко навів приклад європейських міст, які при повному локдауні все ж не зупиняли рух громадського транспорту.

Пряма мова: "Я переконаний: якщо локдаун буде введений, нам потрібні чіткі правила дотримання цього карантину. Вони повинні бути визначені і доведені до кожного. Вкрай важливо не тільки їх запровадити, а й слікувати за чітким дотриманням цих правил. Тому що, на жаль, у нас багато випадків, коли рішення приймаються, але їх не виконуються.

Я буду наполягати, якщо локдаун буде введений, щоб ні в якому разі не зупиняти роботу метро і громадського транспорту… Велика кількість людей задіяна в життєдіяльності міста, і ми не можемо зупинити взагалі місто: водо, тепло та електропостачання тощо".

Що передувало: В Офісі президента кажуть, що перші результати карантину вихідного дня, впровадженого 13 листопада, будуть помітні за тиждень – тоді й стане зрозуміло, чи потрібен Україні повний локдаун.

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