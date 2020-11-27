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Кличко считает, что при полном локдауне общественный транспорт должен работать

Пятница, 27 ноября 2020, 14:51

Если правительство введет жесткий локдаун, мэр Киева Виталий Кличко просит определить четкие правила и ввести контроль за соблюдением ограничений, одновременно он призывает не останавливать общественный транспорт.

Источник: Кличко в эфире телеканала "Украина 24"

Детали: Глава столицы напомнил, что вводит карантин исключительно правительство своим решением. Кличко привел пример европейских городов, которые при полном локдауне все же не останавливали движение общественного транспорта.

Прямая речь: "Я убежден: если локдаун будет введен, нам нужны четкие правила соблюдения этого карантина. Они должны быть определены и доведены до каждого. Крайне важно не только их ввести, но и следить за четким соблюдением этих правил. Потому что, к сожалению , у нас много случаев, когда решения принимаются, но не выполняются.

Я буду настаивать, если локдаун будет введен, чтобы ни в коем случае не останавливать работу метро и общественного транспорта... Множество людей задействовано в жизнедеятельности города, и мы не можем остановить вообще город: водо, тепло и электроснабжение и т.п".

Что предшествовало: Первые результаты карантина выходного дня, введенного 13 ноября, будут заметны через неделю – тогда и станет ясно, нужен ли Украине полный локдаун.

Предыстория: 

  • 11 ноября Кабмин отменил адаптивный карантин и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничение ввели до 30 ноября, но не исключено их продолжение и до конца года.
  • Кабинет министров рассматривает жесткий карантин на новогодние и рождественские праздники как один из вариантов развития событий.

Темы: карантинКиев


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