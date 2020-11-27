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Коронавірус: ще одна країна Європи зафіксувала мільйон заражень

П'ятниця, 27 листопада 2020, 23:32
Коронавірус: ще одна країна Європи зафіксувала мільйон заражень

Німеччина стала п'ятою країною в Європі в якій за час пандемії діагностували понад 1 мільйон заражень коронавірусом.

Джерело: дані Інституту Роберта Коха

Деталі: Загалом від початку пандемії у Німеччині, де перший випадок коронавірусу виявили 28 січня 2020 року, вже діагностовано 1 006 394 випадки зараження.

696 100 хворих одужали, 16 152 пацієнтів з COVID-19 померли.

Країна 12-та в світі та 6-та в Європі за кількістю випадків COVID-19.

 
Нові випадки зараження

Що передувало: 25 листопада стало відомо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель ініціюватиме посилення карантинних обмежень

Нагадаємо:

  • Іспанія стала першою країною в ЄС, в якій зареєстрували понад 1 мільйон заражених COVID. Згодом Франція, де наразі коронавірус поширюється з неймовірною швидкістю, подолала поріг в 1 мільйон випадків. У Великобританії та Італії вже також понад мільйона діагностованих випадків COVID-19.
  • 30 жовтня в країнах Європи виявили рекордні 299 тисяч випадків зараження коронавірусом. Загалом від початку пандемії в регіоні зафіксовано 10 мільйонів випадків COVID-19.



Теми: коронавірус
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