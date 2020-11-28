Коронавирус: еще одна страна Европы зафиксировала миллион заражений
Суббота, 28 ноября 2020, 00:32
Германия стала пятой страной в Европе в которой за время пандемии диагностировали более 1 миллиона заражений коронавирусом.
Источник: данные Института Роберта Коха
Детали: Всего с начала пандемии в Германии, где первый случай коронавируса обнаружили 28 января 2020, уже диагностировано 1 006 394 случаи заражения.
696 100 больных выздоровели, 16 152 пациента с COVID-19 умерли.
Страна 12 в мире и 6-в Европе по количеству случаев COVID-19.
Что предшествовало: 25 ноября канцлер Германии Ангела Меркель будет предлагать усиление карантина
Напомним:
- Испания стала первой страной в ЕС, в которой зарегистрировали более 1 миллиона зараженных COVID. Впоследствии Франция, где сейчас коронавирус распространяется с невероятной скоростью, преодолела порог в 1 миллион случаев. В Великобритании и Италии уже также более миллиона диагностированных случаев COVID-19.
- 30 октября в странах Европы обнаружили рекордные 299 000 случаев заражения коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 10 миллионов случаев COVID-19.