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Коронавирус: еще одна страна Европы зафиксировала миллион заражений

Суббота, 28 ноября 2020, 00:32

Германия стала пятой страной в Европе в которой за время пандемии диагностировали более 1 миллиона заражений коронавирусом.

Источник: данные Института Роберта Коха

Детали: Всего с начала пандемии в Германии, где первый случай коронавируса обнаружили 28 января 2020, уже диагностировано 1 006 394 случаи заражения.

696 100 больных выздоровели, 16 152 пациента с COVID-19 умерли.

Страна 12 в мире и 6-в Европе по количеству случаев COVID-19.

Что предшествовало: 25 ноября канцлер Германии Ангела Меркель будет предлагать усиление карантина

Напомним: 

  • Испания стала первой страной в ЕС, в которой зарегистрировали более 1 миллиона зараженных COVID. Впоследствии Франция, где сейчас коронавирус распространяется с невероятной скоростью, преодолела порог в 1 миллион случаев. В Великобритании и Италии уже также более миллиона диагностированных случаев COVID-19.
  • 30 октября в странах Европы обнаружили рекордные 299 000 случаев заражения коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 10 миллионов случаев COVID-19.

Темы: коронавирус


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