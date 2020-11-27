Коронавирус: еще одна страна Европы зафиксировала миллион заражений

Германия стала пятой страной в Европе в которой за время пандемии диагностировали более 1 миллиона заражений коронавирусом.

Источник: данные Института Роберта Коха

Детали: Всего с начала пандемии в Германии, где первый случай коронавируса обнаружили 28 января 2020, уже диагностировано 1 006 394 случаи заражения.

696 100 больных выздоровели, 16 152 пациента с COVID-19 умерли.

Страна 12 в мире и 6-в Европе по количеству случаев COVID-19.

Что предшествовало: 25 ноября канцлер Германии Ангела Меркель будет предлагать усиление карантина

Новые случаи заражения

Напомним: