Коронавірус: у Німеччині зафіксували перший випадок захворювання

Німеччина оголосила про перший підтверджений випадок зараження китайським коронавірусом.

Джерело: Reuters

Деталі: Пізніше департамент охорони здоров’я Баварії повідомив про особу, яка захворіла на новий вірус. Хворий перебуває у місті Штарнберг, що розташовується поблизу Мюнхена.

За їх словами, пацієнт ізольований та перебуває під медичним наглядом. Його стан – задовільний. Даних про вік та національність людини там не надали. Людей, що контактували з хворим, попередили про можливі симптоми та заходи з гігієни.

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Що передувало: 27 січня державний телеканал CCTV у Китаї повідомив про смерть 50-річного чоловіка від коронавірусу в Пекіні. Це перший випадок смерті від нового вірусу в столиці Китаю.

У китайській провінції Хубей від коронавірусу померли 100 людей.

Передісторія: