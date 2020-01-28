Коронавірус: у Німеччині зафіксували перший випадок захворювання
Німеччина оголосила про перший підтверджений випадок зараження китайським коронавірусом.
Джерело: Reuters
Деталі: Пізніше департамент охорони здоров’я Баварії повідомив про особу, яка захворіла на новий вірус. Хворий перебуває у місті Штарнберг, що розташовується поблизу Мюнхена.
За їх словами, пацієнт ізольований та перебуває під медичним наглядом. Його стан – задовільний. Даних про вік та національність людини там не надали. Людей, що контактували з хворим, попередили про можливі симптоми та заходи з гігієни.
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Що передувало: 27 січня державний телеканал CCTV у Китаї повідомив про смерть 50-річного чоловіка від коронавірусу в Пекіні. Це перший випадок смерті від нового вірусу в столиці Китаю.
У китайській провінції Хубей від коронавірусу померли 100 людей.
Передісторія:
- У грудні в китайському місті Ухань був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
- З 27 січня Китай припинить відправку груп туристів за кордон в рамках заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу.
- Окрім Китаю, вірус уже поширився у США, Таїланд, Південну Корею, Японію, Австралію, Францію і Канаду.
- В Україні не зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом.
- Новий коронавірус заразний в інкубаційний період - до появи перших симптомів, і не лікується антибіотиками.