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У Києві черговий коронавірусний антирекорд – більше 1700 хворих

Субота, 28 листопада 2020, 10:53
У Києві черговий коронавірусний антирекорд – більше 1700 хворих
фото Ельдара Сарахмана, УП

У Києві за минулу добу, 27 листопада, зафіксовано черговий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу – 1739.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Померли за добу 15 хворих, одужали – 346.

До лікарень столиці госпіталізували 112 пацієнтів.

Серед нових хворих – 924 жінки віком від 18 до 94 років, 683 чоловіка віком від 18 до 91 рокiв, 60 дівчаток від 9 місяців до 17 років та 72 хлопчика від 9 місяців до 17 років.

Захворіли також 79 медиків.

 

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 349, у Святошинському – 234. Та в Солом‘янському районі – 207 випадків.

Всього з початку пандемії у Києві вже 67 278 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 1268 киян. Подолали хворобу 22 663 мешканці Києва.

Що передувало: За минулу добу, 27 листопада, в Україні зафіксовано черговий антирекорд за кількістю виявлених випадків коронавірусу – 16 294, при цьому 184 хворих померло, було госпіталізовано 1 639 осіб, одужало 8 897 осіб.

26 листопада у Києві було зафіксовано попередній антирекорд за кількістю нових випадків захворювання – коронавірус виявили у 1520 киян, 26 хворих померли.

За числом підтверджених випадків коронавірусу 26 листопада Україна посідає 9 місце серед інших країн світу. 

Знати більше: 10 тисяч померлих чи понад 20? Що не так з українською статистикою смертності від COVID-19

COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда

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Теми: КиївкоронавірусВіталій Кличко
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