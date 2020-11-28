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В Киеве очередной коронавирусный антирекорд – более 1700 больных

Суббота, 28 ноября 2020, 10:53
В Киеве очередной коронавирусный антирекорд – более 1700 больных
фото Эльдара Сарахмана, УП

В Киеве за минувшие сутки, 27 ноября, зафиксирован очередной антирекорд по количеству новых случаев коронавируса – 1739.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Умерли за сутки 15 больных, выздоровели – 346.

В больницы столицы госпитализировали 112 пациентов.

Среди новых больных – 924 женщины в возрасте от 18 до 94 лет, 683 мужчины в возрасте от 18 до 91 лет, 60 девочек от 9 месяцев до 17 лет и 72 мальчика от 9 месяцев до 17 лет.

Заболели также 79 медиков.

 

Больше всего случаев заболевания в прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 349, в Святошинском – 234 и в Соломенском районе – 207 случаев.

Всего с начала пандемии в Киеве уже 67 278 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 1268 киевлян. Преодолели болезнь 22663 жителя Киева.

Что предшествовало: За прошедшие сутки, 27 ноября, в Украине зафиксирован очередной антирекорд по количеству выявленных случаев коронавируса – 16 294, при этом 184 больных умерло, были госпитализированы 1639 человек, выздоровели 8897 человек.

За 26 ноября в Киеве был зафиксирован предыдущий антирекорд по количеству новых случаев заболевания - коронавирус обнаружили у 1520 киевлян, 26 больных умерли.

По числу подтвержденных случаев коронавируса 26 ноября Украина занимает 9 место среди других стран мира.

Знать больше: 10 тысяч умерших или более 20? Что не так с украинской статистикой смертности от COVID-19

COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда

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Темы: КиевкоронавирусВиталий Кличко
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