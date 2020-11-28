Почав роботу благодійний фонд імені Павла Шеремета

Сім'я, друзі та колеги вбитого у Києві журналіста Павла Шеремета створили благодійний фонд його імені "Свобода і солідарність", сайт якого почав працювати в день народження журналіста, 28 листопада.

Джерело: фонд "Свобода і солідарність"

Деталі: Головою фонду є мати журналіста Людмила Шеремет.

На сайті фонду https://pavelsheremet.com будуть з'являтися новини про можливості, які будуть актуальні для журналістів Білорусі, України та Росії, останні новини про розслідування вбивства Шеремета.

Тут також можна подивитися документальні фільми журналіста, знайти його книги (Шеремет – автор декількох публіцистичних книг, а також навчального посібника для телевізійних журналістів), прочитати його найкращі матеріали.

Фонд імені Павла Шеремета планує щорічно видавати премію найкращим журналістам Білорусі, України та Росії – країн, де жив і працював журналіст. Також фонд планує призначити іменну стипендію для талановитих студентів журфаків трьох країн.

Довідка: Павлу Шеремету 28 листопада виповнилося б 49 років.

Журналіст працював у трьох країнах – Білорусі, Росії та Україні. Після його арешту в Білорусі за критичні матеріали в 1997 році був змушений виїхати до Росії. Пізніше Шеремета позбавили білоруського громадянства.

З 1998 року журналіст будував професійну кар'єру в Росії, працював на провідних російських телеканалах як автор документальних фільмів та спецпроєктів. Але в кінці 2000-х він змушений був покинути Перший телеканал, бо не захотів миритися з цензурою і тиском.

З 2012 року Шеремет жив і працював у Києві: був автором і ведучим програми в форматі late-night-show "Проти ночі з Павлом Шереметом", вів ранкове шоу на українському "Радіо Вести", публікувався в "Українській правді", а з 2014 став виконавчим директором видання. Займався розвитком школи журналістики при "Українській правді", проводив майстер-класи з техніки інтерв'ю, спецрепортажів і документалістики.

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