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Начал работу благотворительный фонд имени Павла Шеремета

Суббота, 28 ноября 2020, 11:51
Начал работу благотворительный фонд имени Павла Шеремета

Семья, друзья и коллеги убитого в Киеве журналиста Павла Шеремета создали благотворительный фонд его имени "Свобода и солидарность", сайт которого начал работать в день рождения журналиста, 28 ноября.

Источник: фонд "Свобода и солидарность"

Детали: Председателем фонда является мать журналиста Людмила Шеремет.

На сайте фонда https://pavelsheremet.com будут появляться новости о возможностях, которые будут актуальны для журналистов Беларуси, Украины и России, последние новости о расследовании убийства Павла Шеремета.

Здесь также можно посмотреть документальные фильмы журналиста, найти его книги (Шеремет – автор нескольких публицистических книг, а также учебного пособия для телевизионных журналистов), прочесть его лучшие материалы.

Фонд имени Павла Шеремета планирует ежегодно выдавать премию лучшим журналистам Беларуси, Украины и России – странах, где жил и работал журналист. Также фонд планирует назначить именную стипендию для талантливых студентов журфаков трех стран.

Справка: Павлу Шеремету 28 ноября исполнилось бы 49 лет.

Журналист работал в трех странах – Беларуси, России и Украине. После его ареста в Беларуси за критические материалы в 1997 году был вынужден уехать в Россию. Позже Шеремета лишили белорусского гражданства.

С 1998 году журналист строил профессиональную карьеру в России, работал на ведущих российских телеканалах как автор документальных фильмов и спецпроектов. Но в конце 2000-х он вынужден был покинуть Первый телеканал, потому что не захотел мириться с цензурой и давлением.

С 2012 года Шеремет жил и работал в Киеве: был автором и ведущим программы в формате late-night-show "Проти ночи с Павлом Шереметом", вел утреннее шоу на украинском "Радио Вести", публиковался в "Украинской правде", а с 2014 стал исполнительным директором издания. Занимался развитием школы журналистики при "Украинской правде", проводил мастер-классы по технике интервью, спецрепортажей и документалистики.

Знать больше: По делу Шеремета начинается суд присяжных. Рассказываем, как он работает в Украине

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Предыстория:

  • Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
  • Следствие заявляло, что Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко.
  • 25 августа суд взялся за дело Шеремета и назначил рассмотрение с присяжными.
  • Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.

Украинская правда

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Темы: Дело ШереметаСМИблаготворительность
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