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Тихановська: За законом Крим – український, але маємо те, що маємо

Субота, 28 листопада 2020, 13:20

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська вважає, що півострів Крим належить Україні за міжнародним законом.

Джерело: Тихановська в інтерв’ю українській редакції Радіо Свобода

Деталі: На уточнювальне питання стосовно того, чий Крим де-факто опозиціонерка відповіла: "маємо те, що маємо".

Повністю інтерв'ю буде опубліковано у суботу ввечері.

Що передувало: Раніше Тихановська назвала анексію Криму Росією такою, що "суперечить міжнародному закону".

Однак перед цим Тихановська ухилилася від прямої відповіді на запитання, що стосується статусу Криму. Пізніше вона заявила, що "юридично Крим є українським, але фактично він російський".

24 жовтня ще одна білоруська опозиціонерка Вероніка Цепкало відмовилася озвучувати свою позицію щодо анексії українського Криму Росією, за що їй дорікнув український віцепрем'єр Олексій Резніков.

Теми: ТихановськаКрим


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