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Тихановская: По закону Крым – украинский, но имеем то, что имеем

Суббота, 28 ноября 2020, 13:20

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что полуостров Крым принадлежит Украине по международному закону.

Источник: Тихановская в интервью украинской редакции Радио Свобода

Детали: На уточняющий вопрос о том, чей Крым де-факто оппозиционерка ответила: "имеем то, что имеем".

Полностью интервью будет опубликовано в субботу вечером.

Что предшествовало: Раньше Тихановская назвала аннексию Крыма Россией "противоречашей международному закону".

Однако перед этим Тихановская уклонилась от прямого ответа на вопрос, касающийся статуса Крыма. Позже она заявила, что "юридически Крым является украинским, но фактически он российский".

24 октября еще одна белорусская оппозиционерка Вероника Цепкало отказалась озвучивать свою позицию по аннексии украинского Крыма Россией, за что ее упрекнул украинский вице-премьер Алексей Резников.

Темы: ТихановскаяКрым


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