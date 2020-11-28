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РосЗМІ: Кремль та ОРДЛО відмовили Києву в обміні полоненими

Субота, 28 листопада 2020, 19:30
РосЗМІ: Кремль та ОРДЛО відмовили Києву в обміні полоненими

Співрозмовник російського видання РБК, близький до переговорного процесу з російської сторони, заявив, що до Нового року обміну полоненими між Києвом і ОРДЛО не буде.

Джерело: РБК

Деталі: Видання також повідомило, що цю інформацію підтвердила представниця луганської окупаційної влади. Глава робочої групи ОРЛО з обміну Ольга Кобцева заявила: "Без виконання Україною своїх зобов'язань ймовірність обміну до Нового року відсутня". Під зобов'язаннями вона мала на увазі процедуру зняття в Україні "юридичних претензій" до звільнених осіб.

Довідка: Останній обмін на Донбасі відбувся 16 квітня — Україна звільнила 20 своїх громадян, яких утримували в неволі на тимчасово окупованих територіях — Офіс президента опублікував список імен. 

Нагадаємо: 20 листопада глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук повідомив, що Україна передала російським окупантам список на взаємний обмін.

РФ, зі свого боку, звинуватила Київ у "гальмуванні" процесу підготовки до нового обміну. Глава російської делегації в ТКГ Борис Гризлов за підсумками зустрічі ТКГ в форматі відеоконференції 25 листопада заявив: "Українські зобов'язання припинити переслідування вже звільнених осіб не виконані. Процедури попередніх обмінів не можна вважати завершеними".

Теми: полоненіРосіяОРДЛО
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