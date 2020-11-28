РосСМИ: Кремль и ОРДЛО отказали Киеву в обмене пленными

Собеседник российского издания РБК, близкий к переговорному процессу с российской стороны, заявил, что до Нового года обмена пленными между Киевом и ОРДЛО не будет.

Источник: РБК

Детали: Издание также сообщило, что эту информацию подтвердил представитель луганских оккупационных властей. Глава рабочей группы ОРЛО по обмену в ТКГ Ольга Кобцева заявилая: "Без выполнения Украиной своих обязательств вероятность обмена до Нового года отсутствует". Под обязательствами она имела ввиду процедуру снятия в Украине "юридических претензий" с освобожденных лиц.

Справка: Последний обмен на Донбассе состоялся 16 апреля. Тогда Украина освободила 20 своих граждан, содержавшихся в неволе на временно оккупированных территориях.

Напомним: 20 ноября глава делегации в ТКГ Леонид Кравчук сообщил, что Украина передала российским оккупантам список на взаимный обмен.

РФ, со своей стороны, обвинила Киев в "торможении" процесса подготовки к новому обмену. Глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов по итогам встречи ТКГ в формате видеоконференции 25 ноября заявил: "Украинские обязательства прекратить преследование уже освобожденных лиц не выполнены. Процедуры предыдущих обменов нельзя считать завершенными".