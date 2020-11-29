Голови фракцій знову зберуться у понеділок – нардеп

У понеділок о 9 ранку відбудеться чергова нарада голів фракцій Верховної Ради.

Джерело: нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк у Telegram

Дослівно: "Завтра знову збираємося главами фракцій о 9:00

Теми плюс-мінус такі ж самі. Головний фокус:

закони з вирішення конституційної кризи

закони про підтримку бізнесу".

"Чи будуть спеціально запрошені гості, поки питання".

Що передувало: У суботу відбулася нарада голів парламентських фракцій за участю спікера Ради Дмитра Разумкова, прем’єра Дениса Шмигаля та керівництва Офісу президента.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що питання можливого локдауна на нараді керівництва парламенту, уряду і лідерів фракцій у суботу не обговорювалося, а за словами нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка, це питання "обговорювали, навіть графіки бачили".

Арахамія та Железняк також розповіли про інші підсумки наради.