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Главы фракций опять соберутся в понедельник – нардеп

Воскресенье, 29 ноября 2020, 18:59
Главы фракций опять соберутся в понедельник – нардеп

В понедельник в 9 утра состоится очередное совещание глав фракций Верховной Рады.

Источник: нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram

Дословно: "Завтра опять собираемся главами фракций в 9:00

Темы плюс-минус такие же. Главный фокус:

- законы по решению конституционного кризиса

- законы о поддержке бизнеса".

"Будут ли специально приглашённые гости, пока вопрос".

Что предшествовало: В субботу прошло совещание председателей парламентских фракций с участием спикера Рады Дмитрия Разумкова, премьера Дениса Шмыгаля и руководства Офиса президента.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вопрос возможного локдауна на совещании не обсуждался, а по словам нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, этот вопрос "обсуждали, даже графики видели".

Арахамия и Железняк также рассказали о других итогах совещания. 

Украинская правда
Темы: Верховная Рада
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