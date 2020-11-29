Главы фракций опять соберутся в понедельник – нардеп
В понедельник в 9 утра состоится очередное совещание глав фракций Верховной Рады.
Источник: нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram
Дословно: "Завтра опять собираемся главами фракций в 9:00
Темы плюс-минус такие же. Главный фокус:
- законы по решению конституционного кризиса
- законы о поддержке бизнеса".
"Будут ли специально приглашённые гости, пока вопрос".
Что предшествовало: В субботу прошло совещание председателей парламентских фракций с участием спикера Рады Дмитрия Разумкова, премьера Дениса Шмыгаля и руководства Офиса президента.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вопрос возможного локдауна на совещании не обсуждался, а по словам нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, этот вопрос "обсуждали, даже графики видели".
Арахамия и Железняк также рассказали о других итогах совещания.