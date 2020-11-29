Проти лікаря Марадони почали розслідування
Прокуратура Аргентини почала розслідування проти лікаря Дієго Марадони, Леопольдо Луке, щодо можливого ненавмисного вбивства легенди футболу.
Джерело: ВВС
Деталі: Поліція Буенос-Айреса у неділю обшукала будинок і приватну клініку Луке, намагаючись встановити, чи була допущена недбалість у лікуванні Марадони після операції.
Є підозри, що догляд за зіркою в будинку міг не відповідати умовам його виписки з клініки. Розслідувачі намагаються з'ясувати, як часто доктор Луке відвідував Марадону в його будинку.
Доктор Луке заперечує правопорушення і каже, що співпрацює зі слідством.
На емоційній прес-конференції у неділю Луке, якого називають особистим лікарем футболіста, плакав, кажучи, що він зробив усе, що міг, щоб врятувати життя одного. Він сказав, що Марадона останнім часом дуже сумував.
За словами лікаря, Марадона повинен був перебувати в реабілітаційному центрі, однак не захотів.
Луке також сказав, що не знає, чому в будинку Марадони не було дефібрилятора, і хто несе відповідальність за відсутність машини швидкої допомоги біля будинку.
Передісторія:
- 25 листопада 2020 року у віці 60 років помер легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона.
- Президент країни оголосив три дні національного трауру.
- Під час прощання із Марадоною перед президентським палацом відбулись сутички між поліцією та вболівальниками, які прийшли вшанувати пам’ять футболіста.
- Адвокат Марадони Матіас Морлі заявив, що попросить провести повне розслідування обставин смерті спортсмена.