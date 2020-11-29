Проти лікаря Марадони почали розслідування

Прокуратура Аргентини почала розслідування проти лікаря Дієго Марадони, Леопольдо Луке, щодо можливого ненавмисного вбивства легенди футболу.

Джерело: ВВС

Деталі: Поліція Буенос-Айреса у неділю обшукала будинок і приватну клініку Луке, намагаючись встановити, чи була допущена недбалість у лікуванні Марадони після операції.

Є підозри, що догляд за зіркою в будинку міг не відповідати умовам його виписки з клініки. Розслідувачі намагаються з'ясувати, як часто доктор Луке відвідував Марадону в його будинку.

Доктор Луке заперечує правопорушення і каже, що співпрацює зі слідством.

На емоційній прес-конференції у неділю Луке, якого називають особистим лікарем футболіста, плакав, кажучи, що він зробив усе, що міг, щоб врятувати життя одного. Він сказав, що Марадона останнім часом дуже сумував.

За словами лікаря, Марадона повинен був перебувати в реабілітаційному центрі, однак не захотів.

Луке також сказав, що не знає, чому в будинку Марадони не було дефібрилятора, і хто несе відповідальність за відсутність машини швидкої допомоги біля будинку.

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