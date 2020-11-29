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Против врача Марадоны начали расследование

Воскресенье, 29 ноября 2020, 22:58
Против врача Марадоны начали расследование
Марадона и Луке, Instagram

Прокуратура Аргентины начала расследование против врача Диего Марадоны, Леопольдо Луке, на предмет возможного непредумышленного убийства легенды футбола.

Источник: ВВС

Детали: Полиция Буэнос-Айреса в воскресенье обыскала дом и частную клинику Луке, пытаясь установить, была ли допущена небрежность в лечении Марадоны после операции.

Есть подозрения, что уход за звездой дома могло не соответствовать условиям его выписки из клиники. Расследователи пытаются выяснить, как часто доктор Луке навещал Марадону в его доме.

Доктор Луке отрицает правонарушения и говорит, что сотрудничает со следствием.

На эмоциональной пресс-конференции в воскресенье Луке, которого называют личным врачом футболиста, плакал, говоря, что он сделал все, что мог, чтобы спасти жизнь друга. Он сказал, что Марадона в последнее время очень грустил.

По словам врача, Марадона должен был находиться в реабилитационном центре, однако не захотел.

Луке также сказал, что не знает, почему в доме Марадоны не было дефибриллятора, и кто несет ответственность за отсутствие машины скорой помощи возле дома.

Предыстория:

  • 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет скончался легендарный аргентинский футболист Диего Марадона.
  • Президент страны объявил три дня национального траура.
  • Во время прощания с Марадоной перед президентским дворцом произошли столкновения между полицией и болельщиками, которые пришли почтить память футболиста.
  • Адвокат Марадоны Матиас Морли заявил, что попросит провести полное расследование обстоятельств смерти спортсмена.

Украинская правда

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Темы: футболАргентина
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