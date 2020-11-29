Против врача Марадоны начали расследование
Прокуратура Аргентины начала расследование против врача Диего Марадоны, Леопольдо Луке, на предмет возможного непредумышленного убийства легенды футбола.
Источник: ВВС
Детали: Полиция Буэнос-Айреса в воскресенье обыскала дом и частную клинику Луке, пытаясь установить, была ли допущена небрежность в лечении Марадоны после операции.
Есть подозрения, что уход за звездой дома могло не соответствовать условиям его выписки из клиники. Расследователи пытаются выяснить, как часто доктор Луке навещал Марадону в его доме.
Доктор Луке отрицает правонарушения и говорит, что сотрудничает со следствием.
На эмоциональной пресс-конференции в воскресенье Луке, которого называют личным врачом футболиста, плакал, говоря, что он сделал все, что мог, чтобы спасти жизнь друга. Он сказал, что Марадона в последнее время очень грустил.
По словам врача, Марадона должен был находиться в реабилитационном центре, однако не захотел.
Луке также сказал, что не знает, почему в доме Марадоны не было дефибриллятора, и кто несет ответственность за отсутствие машины скорой помощи возле дома.
Предыстория:
- 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет скончался легендарный аргентинский футболист Диего Марадона.
- Президент страны объявил три дня национального траура.
- Во время прощания с Марадоной перед президентским дворцом произошли столкновения между полицией и болельщиками, которые пришли почтить память футболиста.
- Адвокат Марадоны Матиас Морли заявил, что попросит провести полное расследование обстоятельств смерти спортсмена.