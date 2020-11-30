Антикорупційний суд поскаржився на тиск члена Ради правосуддя 

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду повідомила Вищій раді правосуддя та генеральному прокурору про втручання у діяльність суддів щодо здійснення правосуддя.

Джерело: ВАКС, ЦПК

Деталі: За даними антикорупційного суду, один зі членів ВРП витребував копії матеріалів судової справи, розгляд якої не закінчено, з метою оцінки вчинених суддею процесуальних дій та ухвалених рішень. Витребування матеріалів "супроводжувалося попередженням про притягнення судді до відповідальності у випадку невиконання такої вимоги".

На думку суддів, такі дії члена ВРП мають ознаки конфлікту інтересів, оскільки він розглядає скаргу Національної асоціації адвокатів України (НААУ), будучи її членом.

Відомо, що членом Національної асоціації адвокатів є член ВРП Олексій Маловацький. Він – заступник голови Вищої ради правосуддя, член Першої Дисциплінарної палати.

Колегія суддів ВАКС посилається на положення ч. 3 ст. 48 закону "Про судоустрій і статус суддів", за якими суддя не зобов'язаний надавати пояснення щодо суті справ, які перебувають у його провадженні.

На думку суддів, вимога члена ВРП надати копії матеріалів справи, розгляд якої не закінчений,суперечить принципу незалежності суддів та є проявом втручання в їхню діяльність як суддів щодо здійснення правосуддя. Вона суперечить ч.ч. 1, 2 ст. 126, ч. 1 ст. 129 Конституції України.

Колегія суддів ВАКС заявила про відвід зазначеному члену ВРП, оскільки його дії викликають сумнів у його неупередженості.

Судді Антикорсуду просять розглянути це повідомлення та вжити відповідні заходи реагування, передбачених законодавством України.

ГО "Центр протидії корупції" вважає, що "Вища рада правосуддя почала реальний наступ на Антикорупційний суд".

ЦПК нагадує, що закон про ВРП забороняє витребувати копії матеріалів незавершеної справи, крім випадків справ щодо затягування судового процесу.

Вища рада правосуддя заперечує, що її член порушив закон і чинив тиск на Вищий антикорупційний суд, вимагаючи матеріали справи через скаргу Національної асоціації адвокатів України.