Вища рада правосуддя заперечує тиск і упередженість до ВАКС

Вища рада правосуддя заперечує, що її член порушив закон і чинив тиск на Вищий антикорупційний суд, вимагаючи матеріали справи через скаргу Національної асоціації адвокатів України.

Джерело: відповідь ВРП на заяву суддів Вищого антикорупційного суду про втручання в їхню діяльність з боку члена Вищої ради правосуддя

Деталі: Ні Антикорупційний суд, ні Рада правосуддя не називають імені члена ВРП, який нібито чинив тиск на ВАКС, але йдеться про Олексія Маловацького – заступника голови Вищої ради правосуддя, члена Першої Дисциплінарної палати, який також є членом Національної асоціації адвокатів України.

Вища рада правосуддя пояснює, що до неї надійшла дисциплінарна скарга Національної асоціації адвокатів України (НААУ) на дії суддів Вищого антикорупційного суду, а розгляд скарг є конституційною функцією ВРП.

ВРП переконана, що скарга на дії суддів не може розцінюватися як втручання або тиск на суддю, оскільки таке звернення є невід’ємним конституційним правом.

За її твердженням, законодавство не передбачає обмежень права будь-якої особи на звернення до ВРП зі скаргою стосовно дисциплінарного проступку судді, в тому числі і до закінчення судового розгляду справи.

ВРП заявляє, що відповідно до закону "Про Вищу раду правосуддя" член Ради, у якого на перевірці перебуває скарга, має право витребувати матеріали судової справи щодо завершеної процесуальної дії.

Член ВРП не отримав відповіді на запит щодо завершеної процесуальної дії і просив надіслати завірені копії ухвал суду, адже наявність ухвал свідчить про завершення певних процесуальних дій. Ознайомитися з цими ухвалами він не міг, бо їх не внесли до Єдиного державного реєстру судових рішень.

ВРП також наголошує, що жодного рішення щодо скарги НААУ не прийнято, здійснюється перевірка. Повноваження щодо прийняття рішення належить дисциплінарному органу.

При цьому Рада зазначає, що її член, який витребував копію ухвали, "не бере участі в ухваленні рішення щодо скарги", а питання конфлікту інтересів вирішуються під час розгляду справи Дисциплінарною палатою.

Дослівно: "Як тільки звернення суддів Вищого антикорупційного суду щодо втручання в їхню діяльність надійде до Вищої ради правосуддя, Рада розгляне його у встановленому законом порядку.

Вища рада правосуддя закликає суддів Вищого антикорупційного суду не викривляти інформацію та не створювати видимість упередженого ставлення до них. Рішення ВРП щодо всіх без винятку суддів ґрунтуються виключно на законі".

Цьому передувало: Колегія суддів Вищого антикорупційного суду повідомила Вищій раді правосуддя та генеральному прокурору, що один зі членів ВРП витребував копії матеріалів судової справи, розгляд якої не закінчено, і погрожував притягненням судді до відповідальності у випадку відмови.