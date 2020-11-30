Антикоррупционный суд пожаловался на давление члена Совета правосудия

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда сообщила Высшему совету правосудия и генеральному прокурору о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия.

Источник: ВАКС, ЦПК

Детали: По данным антикоррупционного суда, один из членов ВСП вытребовал копии материалов судебного дела, рассмотрение которого не завершено, с целью оценки совершенных судьей процессуальных действий и принятых решений. Истребовании материалов "сопровождалось предупреждением о привлечении судьи к ответственности в случае невыполнения такого требования".

По мнению судей, такие действия члена ВСП имеют признаки конфликта интересов, поскольку он рассматривает жалобу Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ), являясь ее членом.

Известно, что членом Национальной ассоциации адвокатов является член ВСП Алексей Маловацкий.

Коллегия судей ВАКС ссылается на положение ч. 3 ст. 48 закона "О судоустройстве и статусе судей", по которому судья не обязан предоставлять объяснения по существу дел, находящихся в его производстве.

По мнению судей, требование члена ВСП предоставить копии материалов дела, рассмотрение которого не закончено, противоречит принципу независимости судей и является проявлением вмешательства в их деятельность как судей при осуществлении правосудия. Оно противоречит ч.ч. 1, 2 ст. 126, ч. 1 ст. 129 Конституции Украины.

Коллегия судей ВАКС заявила об отводе указанном члену ВСП, поскольку его действия вызывают сомнение в его беспристрастности.

Судьи Антикорсуда просят рассмотреть это сообщение и принять соответствующие меры реагирования, предусмотренные законодательством Украины.

ОО "Центр противодействия коррупции" считает, что "Высший совет правосудия начал реальное наступление на Антикоррупционный суд".

ЦПК напоминает, что закон о ВСП запрещает истребовать копии материалов незавершенного дела, кроме случаев дел касательно затягивания судебного процесса.