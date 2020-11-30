Высший совет правосудия отрицает давление и предвзятость к ВАКС

Высший совет правосудия отрицает, что его член нарушил закон и оказывал давление на Высший антикоррупционный суд, требуя материалы дела в связи с жалобой Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Источник: ответ ВСП на заявление судей Высшего антикоррупционного суда о вмешательстве в их деятельность со стороны члена Высшего совета правосудия

Детали: Ни Антикоррупционный суд, ни Совет правосудия не называют имени члена ВСП, который якобы оказывал давление на ВАКС, но речь идет об Алексее Маловацком – заместителе главы Высшего совета правосудия, члене Первой Дисциплинарной палаты, который также является членом Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Высший совет правосудия объясняет, что к нему поступила дисциплинарная жалоба Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ) на действия судей Высшего антикоррупционного суда, а рассмотрение жалоб является конституционной функцией ВСП.

ВСП убежден, что жалоба на действия судей не может расцениваться как вмешательство или давление на судью, поскольку такое обращение является неотъемлемым конституционным правом.

По его утверждению, законодательство не предусматривает ограничений права любого лица на обращение в ВСП с жалобой относительно дисциплинарного проступка судьи, в том числе и до окончания судебного разбирательства дела.

ВСП заявляет, что согласно закону "О Высшем совете правосудия" член Совета, у которого на проверке находится жалоба, вправе истребовать материалы судебного дела по завершенному процессуальному действию.

Член ВСП не получил ответа на запрос по поводу завершенного процессуального действия и просил прислать заверенные копии постановлений суда, ппоскольку наличие постановлений свидетельствует о завершении определенных процессуальных действий. Ознакомиться с этими постановлениями он не мог, потому что их не внесли в Единый государственный реестр судебных решений.

ВСП также отмечает, что никакого решения по жалобе НААУ не принято, проводится проверка. Полномочия по принятию решения имеет дисциплинарный орган.

При этом Совет отмечает, что его член, который вытребовал копию постановления, "не участвует в принятии решения по жалобе", а вопросы конфликта интересов решаются при рассмотрении дела Дисциплинарной палатой.

Дословно: "Как только обращение судей Высшего антикоррупционного суда относительно вмешательства в их деятельность поступит в Высший совет правосудия, Совет рассмотрит его в установленном законом порядке.

Высший совет правосудия призывает судей Высшего антикоррупционного суда не искажать информацию и не создавать видимость предвзятого отношения к ним. Решение ВСП по всем без исключения судьям основываются исключительно на законе".

Этому предшествовало: Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда сообщила Высшему совету правосудия и генеральному прокурору, что один из членов ВСП вытребовал копии материалов судебного дела, рассмотрение которого не завершено, и угрожал привлечением судьи к ответственности в случае отказа.