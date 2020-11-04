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Радник Єрмака пояснив, за що звільнили Трофімова

Середа, 4 листопада 2020, 13:15
Радник Єрмака пояснив, за що звільнили Трофімова
ФОТО ЕЛЬДАРА САРАХМАНА, УП

Антикризовий радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Сергія Трофімова звільнили з посади першого заступника керівника ОПУ за "певні недопрацювання в регіональній модерації".

Джерело: Подоляк в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Сергій Трофімов дійсно звільнений з посади першого заступника глави президентського Офісу. Причини очевидні. І тут немає ніякої прихованої інтриги. Бо у нас накопичилися певні недопрацювання в регіональній модерації, частина з яких негативно позначилася на комунікаціях Офісу і місцевих органів влади".

Деталі: При цьому він визнав, що в тому, що "регіональні еліти іноді занадто вже вільно трактують ключові принципи поділу влади і дозволяють собі надмірну негативізацію окремих державних ініціатив", винен далеко не тільки Трофімов.

На думку Подоляка, "надмірна публічна агресія окремих представників органів влади – це наслідок не до кінця відпрацьованих пакетів так званих "децентралізаційних законів"".

Він також додав, що Трофімов "дещо м'якуватий для того, щоб жорстко модерувати регіональні історії".

Подоляк зазначив, що тим не менше, Трофімов залишається в команді на посаді радника президента. А коло його компетенцій і відповідальності "просто зараз остаточно визначається".

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Трофімова з посади першого заступника керівника Офісу президента та призначив його на нову посаду.  

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Передісторія: 

  • Раніше повідомлялося, що Трофімова можуть звільнити через незадовільну роботу ОПУ з головами обласних держадміністрацій і провал партії "Слуга народу" на місцевих виборах.
  • Згодом співрозмовник "Української правди" у команді президента заявив, що Трофімова можуть звільнити із займаної посади, але він надалі працюватиме у відомстві.
  • Ексглава Офісу президента Андрій Богдан вважає, що перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов став жертвою підкилимних ігор.  

Олександр Шумілін, Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Офіс президентазвільнення
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