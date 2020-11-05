Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Без басейнів, розваг у ТРЦ і концертів: як МОЗ планує посилити карантин

Четвер, 5 листопада 2020, 09:56

Міністерство охорони здоров’я пропонуватиме посилити карантинні обмеження: повну заборону масових заходів, заборону роботи спорт-комплексів та басейнів, а в ТРЦ дозволити працювати виключно магазинам.

Джерело: заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Україні Віктор Ляшко на брифінгу 5 листопада

Пряма мова: "Сьогодні МОЗ хоче запропонувати уряду додаткові карантинні обмеження на території України. Вони будуть стосуватися обмеження діяльності зон харчування, дитячих кімнат і розважальних зон у торгово-розважальних центрах. Ми хочемо, щоб у торгово-розважальних центрах працювали виключно магазини для того, щоб люди могли купити необхідні їм речі і щоб це не впливало на економіку нашої країни.

Також хочемо просити уряд заборонити проведення всіх масових культурних заходів.

Обмежити діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.

Заборонити діяльність суб’єктів господарювання, які не дотримуються протиепідемічних норм, що прописані в постанові Кабінету міністрів України. Це дозволить органам контролю застосовувати заходи адміністративного впливу і карати саме тих, хто порушує протиепідемічні норми, а ті, хто дотримуються – щоб могли працювати в умовах карантинних обмежень".

Доповнюється…

Теми: карантинкоронавірусCovid-2019епідеміяМОЗ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні за добу вже 9 850 випадків COVID

Україна запропонує в ТКГ план миру, щоб 31 березня провести вибори в ОРДЛО – Кравчук

У світі за добу померла рекордна кількість хворих на COVID

Власник серверів з деклараціями хоче закрити реєстр "руками" скандального ОАСК

Новини 4 листопада: вибори в США, карантин "вихідного дня"

Влада Польщі оголосила нові обмеження після антирекорду заражень і смертей

Усі новини...
карантин
Степанов: Щоб ввести комендантську годину потрібно вводити надзвичайний стан
Пандемія: Італія оголосила локдаун у 4 провінціях
Влада Польщі оголосила нові обмеження після антирекорду заражень і смертей
Останні новини
10:12
Як тепер працюватимуть школи та дитсадки у червоній зоні. Розповів Ляшко
09:56
Ляшко озвучив, як МОЗ планує посилити карантин
09:46
Київ хоче зустрічі лідерів "нормандської четвірки" до кінця року - Кравчук
09:46
Байден запустив сайт щодо переходу влади від Трампа
09:41
В Україні електрифікують залізницю в напрямку великого портового кластеру
09:37
Байден виграв у Мічигані, до перемоги залишається один штат
09:34
50 нардепів просять КС скасувати призначення членів Нацкомісії з тарифів
09:31
У Держдуму внесли документ про пожиттєву недоторканність президентів РФ
08:59
В Україні за добу вже 9 850 випадків COVID
08:55
Через коронавірус голови МЗС Угорщини прем’єр і міністри Камбоджі на карантині
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!