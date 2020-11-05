Без басейнів, розваг у ТРЦ і концертів: як МОЗ планує посилити карантин

Міністерство охорони здоров’я пропонуватиме посилити карантинні обмеження: повну заборону масових заходів, заборону роботи спорт-комплексів та басейнів, а в ТРЦ дозволити працювати виключно магазинам.

Джерело: заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Україні Віктор Ляшко на брифінгу 5 листопада

Пряма мова: "Сьогодні МОЗ хоче запропонувати уряду додаткові карантинні обмеження на території України. Вони будуть стосуватися обмеження діяльності зон харчування, дитячих кімнат і розважальних зон у торгово-розважальних центрах. Ми хочемо, щоб у торгово-розважальних центрах працювали виключно магазини для того, щоб люди могли купити необхідні їм речі і щоб це не впливало на економіку нашої країни.

Також хочемо просити уряд заборонити проведення всіх масових культурних заходів.

Обмежити діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.

Заборонити діяльність суб’єктів господарювання, які не дотримуються протиепідемічних норм, що прописані в постанові Кабінету міністрів України. Це дозволить органам контролю застосовувати заходи адміністративного впливу і карати саме тих, хто порушує протиепідемічні норми, а ті, хто дотримуються – щоб могли працювати в умовах карантинних обмежень".

Доповнюється…