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Створення вільної економічної зони планується ще й на заході України – Єрмак

Четвер, 5 листопада 2020, 22:04

Створення Вільної економічної зони планується не лише на Донбасі, а й на заході України. 

Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак у програмі "VIP з Наталією Мосейчук" на телеканалі "1+1", якого цитує пресслужба Володимира Зеленського

Деталі: Єрмак зазначив, що створення ВЕЗ планується не лише на Донбасі, а й на заході України.

Проєкт такої зони перебуває на стадії розробки та обговорюватиметься на рівні експертів і народних депутатів. Він наголосив, що ці дві економічні можливості "повинні спрацювати на об’єднання країни".

Також Єрмак згадав і деокупацію Криму і запевнив, що вона відбудеться, але невідомо коли.

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський заявляв, що запровадження вільної економічної зони на Донбасі сприятиме залученню інвестицій у регіон і завершенню війни.

25 жовтня, під час місцевих виборів, виборцям біля дільниць задавали "5 питань від президента", одне з яких стосувалося запровадження вільної економічної зони на Донбасі.

Партія "Слуга народу", яка виступила замовником опитування, ініційованого Володимиром Зеленським, оприлюднила лише попередні результати підрахунку відповідей. 26 жовтня, коли було оброблено 74% анкет, на друге запитання щодо ВЕЗ на Донбасі відповіді розділилися майже порівну: 46,70% підтримали, 46,48% висловилися проти.

Група "Рейтинг" на підставі екзитполів повідомляла, що 45% із тих, хто відповідав на 5 питань Зеленського, висловилися за створення СЕЗ на Донбасі, а з тих, хто не відповідав (це близько половини виборців) – 33% підтримую цю ідею.

Знати більше: Питання №1. Чому "друге важливе питання" президента дійсно має значення

За кулісами "5 питань від президента". Розповідь "волонтера" про опитування Зеленського

Українська правда
Теми: Офіс президентаАндрій ЄрмакДонбас


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