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Вільна економічна зона на Донбасі допоможе завершити війну – Зеленський

Четвер, 22 жовтня 2020, 17:55

Президент Володимир Зеленський вважає, що запровадження вільної економічної зони на Донбасі сприятиме залученню інвестицій у регіон і завершенню війни.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю "Осінь-2020: перемоги та виклики" чотирьом українським телеканалам, якого цитує Офіс президента

Пряма мова Зеленського: "У мене є відчуття, що прийдуть туди великі гроші, які зможуть зробити все, щоб Донбас зростав. І це буде великий вплив на людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях. Вони будуть бачити, що жити у вільній Україні краще.

Режим "тиші" працює. І там сьогодні вже велика територія безпечна"

Деталі: Він нагадав, що ідея створення вільної економічної зони на Донбасі обговорювалася з інвесторами під час бізнес-форуму в Маріуполі торік.

Зеленський наголосив, що можливість запровадження вільної економічної зони не стосується тимчасово окупованих територій Донбасу: " Ніхто не буде це робити. Це буде тоді, коли відбудеться деокупація, ми будемо контролювати кордон, це буде повністю наша територія, коли там будуть виведені всі війська".

Передісторія: 

  • 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування з приводу 5 питань. Самі питання він називав потім і не одразу, а одне за одним.
  • Ці 5 запитань стосуються: довічного ув'язнення за корупцію, створення вільної економічної зони на окупованій частині Донбасу, скорочення кількості народних депутатів до 300, легалізації каннабісу в медичних цілях, використання Будапештського меморандуму для відновлення територіальної цілісності України.
  • В Офісі президента пояснили, що це опитування, на відміну від конституційного референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків.
  • У більшості фракцій Верховної Ради розкритикували ідею президента. 
  • Згодом виявилося, що заплановане всеукраїнське опитування буде фінансуватипартія "Слуга народу".

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Який злочин, таке і покарання. Або чому "народна відповідь" на перше питання президента нікого не здивує

Питання №1. Чому "друге важливе питання" президента дійсно має значення

Українська правда
Теми: ЗеленськийДонбасекономікавійна


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