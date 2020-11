SpaceX доставила на орбіту четвертий геонавігаційний GPS-супутник III покоління

Компанія Ілона Маска SpaceX 5 листопада доставила на орбіту Землі четвертий американський геонавігаційний GPS-супутник III покоління.

Джерело: SpaceX

Деталі: Запуск відбувся 5 листопада о 6:24 p.m. EST (6 листопада о 01:24 за Києвом).

Перший ступінь ракети-носія Falcon 9, яка доставила супутник ВВС США на орбіту, вже здійснив посадку на платформу в Атлантичному океані.

Згідно з інформацією ЗМІ, вартість запуску одного такого супутника — $96 мільйонів. Вартість же самого супутника близько $568 мільйонів.

Falcon 9’s first stage lands on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/hd0IBPX3T5