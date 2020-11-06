Макрон підтримав Зеленського щодо зустрічі "нормандської четвірки"

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, той погодився, що перемовини лідерів країн "нормандського формату" мають відбутися якнайшвидше.

Джерело: Офіс президента України

Деталі: Зеленський висловив співчуття Макрону та французькому народу у зв’язку з терористичними атаками.

Президенти обговорили ситуацію з пандемією COVID-19 та необхідність об’єднання зусиль для подолання цього масштабного виклику.

Також вони сфокусувалися на стані виконання домовленостей Паризького саміту.

Зеленський розповів, що від 27 липня триває найдовше перемир’я за весь період з початку війни на Донбасі, але попри кілька взаємних звільнень утримуваних осіб та прогрес у зоні бойових дій багато домовленостей лідерів "нормандської четвірки" досі не виконуються.

Наприклад, доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста та ОБСЄ на тимчасово окуповану територію досі не забезпечено.

Макрон підтримав українського колегу в тому, щоб перемовини лідерів країн Нормандського формату відбулися якомога швидше.

Він також "високо оцінив" мирні ініціативи Зеленського та зусилля, яких докладає Україна для розмінування на Донбасі та розведення військ.

Глава Французької держави запевнив, що Україна може розраховувати на його рішучість у тому, щоб сприяти закінченню війни.

Зеленський наголосив, що Україна неухильно виконує домовленості Паризького саміту, і вже днями готова відкрити два КПВВ на лінії розмежування.

Цьому передувало: Голова делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що українська сторона хотіла б, щоб наступна зустріч лідерів держав "нормандського формату" відбулася до кінця 2020 року, "щоб вони оцінили процес імплементації домовленостей, що зроблено, що не зроблено, і обов'язково обговорили умови безпеки й політичні умови для місцевих виборів".