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Російські медики заявили, що у Навального панкреатит, а отруєння немає

П'ятниця, 6 листопада 2020, 12:10

У Росії заявили, що за результатами проведених досліджень у опозиціонера Олексія Навального виявлено панкреатит, а отруєння не підтверджено.

Джерело: пресслужба Управління на транспорті МВС РФ по Сибірському федеральному округу, якого цитує російський "Інтерфакс"

Дослівно: "Остаточний діагноз лікарями встановлено з урахуванням неодноразово проведених хіміко-токсикологічних досліджень: порушення вуглеводного обміну (основний); хронічний панкреатит з порушенням зовнішньо-та внутрішньосекреторної функції, загострення (супутній)

Діагноз "отруєння" за результатами клінічних, анамнестичних і хіміко-токсикологічних досліджень не підтверджений".

Передісторія:

  • Російського опозиціонера Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини.
  • 23 вересня Навального виписали з німецької клініки Charité.
  • Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок" – і він мав померти ще в літаку. На їхнє переконання, операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.
  • Лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом із групи "Новічок".
  • Навальний в інтерв’ю "Der Spiegel" заявив, що до його отруєння причетний особисто президент Росії Володимир Путін.

Теми: НавальнийРосія


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