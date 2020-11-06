Російські медики заявили, що у Навального панкреатит, а отруєння немає
П'ятниця, 6 листопада 2020, 12:10
У Росії заявили, що за результатами проведених досліджень у опозиціонера Олексія Навального виявлено панкреатит, а отруєння не підтверджено.
Джерело: пресслужба Управління на транспорті МВС РФ по Сибірському федеральному округу, якого цитує російський "Інтерфакс"
Дослівно: "Остаточний діагноз лікарями встановлено з урахуванням неодноразово проведених хіміко-токсикологічних досліджень: порушення вуглеводного обміну (основний); хронічний панкреатит з порушенням зовнішньо-та внутрішньосекреторної функції, загострення (супутній)
Діагноз "отруєння" за результатами клінічних, анамнестичних і хіміко-токсикологічних досліджень не підтверджений".
Передісторія:
- Російського опозиціонера Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини.
- 23 вересня Навального виписали з німецької клініки Charité.
- Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок" – і він мав померти ще в літаку. На їхнє переконання, операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.
- Лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом із групи "Новічок".
- Навальний в інтерв’ю "Der Spiegel" заявив, що до його отруєння причетний особисто президент Росії Володимир Путін.