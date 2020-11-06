Російські медики заявили, що у Навального панкреатит, а отруєння немає

У Росії заявили, що за результатами проведених досліджень у опозиціонера Олексія Навального виявлено панкреатит, а отруєння не підтверджено.

Джерело: пресслужба Управління на транспорті МВС РФ по Сибірському федеральному округу, якого цитує російський "Інтерфакс"

Дослівно: "Остаточний діагноз лікарями встановлено з урахуванням неодноразово проведених хіміко-токсикологічних досліджень: порушення вуглеводного обміну (основний); хронічний панкреатит з порушенням зовнішньо-та внутрішньосекреторної функції, загострення (супутній)

Діагноз "отруєння" за результатами клінічних, анамнестичних і хіміко-токсикологічних досліджень не підтверджений".

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