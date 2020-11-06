Марків привіз із в'язниці 20 кг листів та малюнків

Нацгвардієць Віталій Марків, звільнений з італійської в’язниці, розповів, що вийшов на волю з двома сумками листів, які йому надсилали люди у знак підтримки.

Джерело: глава МВС Арсен Аваков та Марків в ефірі "Свобода слова" Савіка Шустера

Пряма мова Авакова: "Ми зустрічали Віталія, він виходив з сумками (з в’язниці) жовтого яскравого кольору, я у нього питаю: "Що ти несеш?", а він каже: "це листи мої".

Пряма мова Марківа: "Листи були, малюнки. Там справді кілограм 20 було. Я вирішив жодного листа чи малюнку там не залишати і усе привіз із собою. Це найголовніше, що я забрав із собою з тюрми".

Деталі: Марків розповів, що відчував величезну підтримку від української діаспори в Італії, які пікетували різні конституційні органи в Італії.

На запитання чи повернеться Марків в Італію, чи позиватиметься до ЄСПЧ, Аваков зазначив, що вони подивляться на результати касації, а "потім вирішимо, щоб зараз не коментувати".

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