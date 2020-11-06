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Марків привіз із в'язниці 20 кг листів та малюнків

П'ятниця, 6 листопада 2020, 23:18

Нацгвардієць Віталій Марків, звільнений з італійської в’язниці, розповів, що вийшов на волю з двома сумками листів, які йому надсилали люди у знак підтримки.

Джерело: глава МВС Арсен Аваков та Марків в ефірі "Свобода слова" Савіка Шустера

Пряма мова Авакова: "Ми зустрічали Віталія, він виходив з сумками (з в’язниці) жовтого яскравого кольору, я у нього питаю: "Що ти несеш?", а він каже: "це листи мої".

Пряма мова Марківа: "Листи були, малюнки. Там справді кілограм 20 було. Я вирішив жодного листа чи малюнку там не залишати і усе привіз із собою. Це найголовніше, що я забрав із собою з тюрми".

Деталі: Марків розповів, що відчував величезну підтримку від української діаспори в Італії, які пікетували різні конституційні органи в Італії.

На запитання чи повернеться Марків в Італію, чи позиватиметься до ЄСПЧ, Аваков зазначив, що вони подивляться на результати касації, а "потім вирішимо, щоб зараз не коментувати".

Передісторія:

  • Ввечері 3 листопада Міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, повністю виправдавши його.
  • Наступного дня в Україні приземлився борт разом із Марківим, нацгвардієць вийшов з літака з українським прапором, привітався і поспішив на зустріч із Зеленським.
  • Аваков повідомив, що витратив 836 244,50 грн аби орендувати приватний літак для доправлення в Україну з Марківа.
  • 30 червня 2017 року в Італії затримали старшого сержанта командира відділення батальйону ім. Кульчицького (в/ч 3066) НГУ Віталія Марківа за підозрою у причетності до загибелі фоторепортера громадянина Італії Андреа Рокеллі у м. Слов'янськ у травні 2014 року.
  • Суд італійського міста Павія визнав Марківа винним і засудив його до 24 років ув'язнення.
  • Національна поліція в рамках розслідування провела низку слідчих дій та отримала докази невинуватості нацгвардійця Віталія Марківа до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та росіянина Андрія Миронова у 2014 році.

Роман Петренко, УП
Теми: АваковМВСІталія


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