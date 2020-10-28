Ляшко програв довибори у Раду на 208 окрузі

Кандидат в одномандатному виборчому окрузі №208 на Чернігівщині від партії "Слуга народу" Анатолій Гунько переміг на довиборах у Верховну Раду. Його головним опонентом був лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

Джерело: дані з сайту Центральної виборчої комісії

Деталі: Станом на 00:45 28 жовтня пораховано 98,99% протоколів.

Згідно з оприлюдненими підрахунками, Гунько проходить до парламенту – за нього віддали свої голоси 34,07% виборців (21 114 голосів).

На другому місці фінішував Ляшко, якого підтримали 31,83% виборців (19 725 голосів).

Дружина покійного народного депутата Людмила Давиденко набирає 26,68% голосів та посідає третє місце.

Передісторія: