Ляшко програв довибори у Раду на 208 окрузі

Кандидат в одномандатному виборчому окрузі №208 на Чернігівщині від партії "Слуга народу" Анатолій Гунько переміг на довиборах у Верховну Раду. Його головним опонентом був лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

Джерело: дані з сайту Центральної виборчої комісії

Деталі: Станом на 03:08 28 жовтня пораховано 100% дільничних протоколів.

Згідно з оприлюдненими підрахунками, Гунько проходить до парламенту – за нього віддали свої голоси 34,1% виборців (21 245 голосів).

На другому місці фінішував Ляшко, якого підтримали 31,78% виборців (19 799 голосів).

Дружина покійного народного депутата Людмила Давиденко набирає 26,68% голосів та посідає третє місце.

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