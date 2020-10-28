Ляшко програв довибори у Раду на 208 окрузі
Середа, 28 жовтня 2020, 02:15
Кандидат в одномандатному виборчому окрузі №208 на Чернігівщині від партії "Слуга народу" Анатолій Гунько переміг на довиборах у Верховну Раду. Його головним опонентом був лідер Радикальної партії Олег Ляшко.
Джерело: дані з сайту Центральної виборчої комісії
Деталі: Станом на 03:08 28 жовтня пораховано 100% дільничних протоколів.
Згідно з оприлюдненими підрахунками, Гунько проходить до парламенту – за нього віддали свої голоси 34,1% виборців (21 245 голосів).
На другому місці фінішував Ляшко, якого підтримали 31,78% виборців (19 799 голосів).
Дружина покійного народного депутата Людмила Давиденко набирає 26,68% голосів та посідає третє місце.
Передісторія:
- У Бахмачі Чернігівської області паралельно з місцевими виборами пройшли довибори до Верховної Ради через смерть народного депутата Валерія Давиденка, якого знайшли застреленим у Києві в травні.
- Ляшко одразу після виборів 25 жовтня заявив про свою перемогу на 208-му окрузі.
- 3 жовтня поліція повідомляла, що на 208 окрузі в місті Бахмач викрили "виборчу сітку" для скупки голосів на користь одного з кандидатів.