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Ляшко програв довибори у Раду на 208 окрузі

Середа, 28 жовтня 2020, 02:15
Ляшко програв довибори у Раду на 208 окрузі

Кандидат в одномандатному виборчому окрузі №208 на Чернігівщині від партії "Слуга народу" Анатолій Гунько переміг на довиборах у Верховну Раду. Його головним опонентом був лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

Джерело: дані з сайту Центральної виборчої комісії

Деталі: Станом на 03:08 28 жовтня пораховано 100% дільничних протоколів. 

Згідно з оприлюдненими підрахунками, Гунько проходить до парламенту – за нього віддали свої голоси 34,1% виборців (21 245 голосів).

На другому місці фінішував Ляшко, якого підтримали 31,78% виборців (19 799 голосів).

Дружина покійного народного депутата Людмила Давиденко набирає 26,68% голосів та посідає третє місце.

Передісторія

  • У Бахмачі Чернігівської області паралельно з місцевими виборами пройшли довибори до Верховної Ради через смерть народного депутата Валерія Давиденка, якого знайшли застреленим у Києві в травні. 
  • Ляшко одразу після виборів 25 жовтня заявив про свою перемогу на 208-му окрузі.
  • 3 жовтня поліція повідомляла, що на 208 окрузі в місті Бахмач викрили "виборчу сітку" для скупки голосів на користь одного з кандидатів.

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховна РадаЛяшко Олегвибори
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