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Заочний арешт Януковича: ескпрезиденту-втікачу вкотре дали державного адвоката

Четвер, 10 грудня 2020, 01:29

Під час розгляду клопотання про арешт колишнього президента-втікача Віктора Януковича обвинуваченому вкотре призначили державного адвоката, тому що його захисники не з’явились на засідання після перерви, про яку ж самі і попросили.

Джерело: засідання суду 

Деталі: Під час судового засідання адвокати попросили час для ознайомлення із матеріалами справи. Тоді ж прокурори звернули увагу на неналежну поведінку адвокатів, а суд поставив питання призначення Януковичу безоплатного захисника.

На думку прокурорів, адвокати відсторонились від своїх обов'язків. Водночас, якщо вони знову з'являться в суд, то зможуть брати в ньому участь.

"Фактично у нас є самоусунення", – сказав суддя. 

Загалом, на суді щодо держзради Януковича його адвокати неодноразово ігнорували або залишали судові засідання, через що експрезиденту кілька разів призначали безоплатного адвоката.

Це викликало обурення захисників колишнього президента. Він сам навіть подавав до суду через такі рішення.

Розгляд клопотання про арешт буде продовжений. 

Що передувало:  Адвокат Януковича Віталій Сердюк повідомив, що експрезидент-втікач хоче брати участь в режимі відеозв'язку в засіданні Печерського суду 9 грудня про обрання йому запобіжного заходу у справі про розгін Майдану 18-20 лютого 2014 року.

У прокуратурі відповіли, що за процедурою експрезидент Віктор Янукович не має права бути присутнім на засіданні щодо його арешту в справі про розстріл на Майдані в 2014 році.

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: Януковичсуд


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