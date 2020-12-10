Заочный арест Януковича: беглому экс-президенту в который раз дали госадвоката
При рассмотрении ходатайства об аресте беглого бывшего президента Виктора Януковича обвиняемому в который раз назначили государственного адвоката, потому что его защитники не явились на заседание после перерыва, о котором же и попросили.
Источник: заседание суда
Детали: Во время судебного заседания адвокаты попросили время для ознакомления с материалами дела. Тогда же прокуроры обратили внимание на ненадлежащее поведение адвокатов, а суд поставил вопрос назначения Януковичу бесплатного защитника.
По мнению прокуроров, адвокаты отодвинулись от своих обязанностей. В то же время, если они снова появятся в суд, то смогут принимать в нем участие.
"Фактически у нас есть самоустранение", - сказал судья.
В общем, на суде по госизмене Януковича его адвокаты неоднократно игнорировали или оставляли судебные заседания, из-за чего экс-президенту несколько раз назначали бесплатного адвоката.
Это вызывало возмущение защитников бывшего президента. Он сам даже подавал в суд за такие решения.
Рассмотрение ходатайства об аресте будет продолжено.
Что предшествовало: Адвокат Януковича Виталий Сердюк сообщил, что беглый экс-президент хочет участвовать в режиме видеосвязи в заседании Печерского суда 9 декабря об избрании ему меры пресечения по делу о разгоне Майдана 18-20 февраля 2014 года. В прокуратуре ответили, что по процедуре экс-президент Виктор Янукович не имеет права присутствовать на заседании по его аресту в деле о расстрелах на Майдане в 2014 году.
Напомним:
- Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте беглого экс-президента Виктора Януковича по делу о разгоне Майдана 18-20 февраля 2014 года.
- После побега в 2014 году экс-президента Януковича из страны правоохранители открыли против него до 10 уголовных производств.
- Янукович фигурирует в делах о незаконном завладении резиденции "Межигорье" и "Сухолучье", фальсификации результатов голосований за "диктаторские законы", преступлениях против евромайдановцев, многочисленных тяжких экономических преступлениях, взятке, замаскированный под вознаграждение за авторские книги.
- Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и приговорил к 13 годам заключения.