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Заочный арест Януковича: беглому экс-президенту в который раз дали госадвоката

Четверг, 10 декабря 2020, 00:29
Заочный арест Януковича: беглому экс-президенту в который раз дали госадвоката

При рассмотрении ходатайства об аресте беглого бывшего президента Виктора Януковича обвиняемому в который раз назначили государственного адвоката, потому что его защитники не явились на заседание после перерыва, о котором же и попросили.

Источник: заседание суда

Детали: Во время судебного заседания адвокаты попросили время для ознакомления с материалами дела. Тогда же прокуроры обратили внимание на ненадлежащее поведение адвокатов, а суд поставил вопрос назначения Януковичу бесплатного защитника.

По мнению прокуроров, адвокаты отодвинулись от своих обязанностей. В то же время, если они снова появятся в суд, то смогут принимать в нем участие.

"Фактически у нас есть самоустранение", - сказал судья.

В общем, на суде по госизмене Януковича его адвокаты неоднократно игнорировали или оставляли судебные заседания, из-за чего экс-президенту несколько раз назначали бесплатного адвоката.

Это вызывало возмущение защитников бывшего президента. Он сам даже подавал в суд за такие решения.

Рассмотрение ходатайства об аресте будет продолжено.

Что предшествовало: Адвокат Януковича Виталий Сердюк сообщил, что беглый экс-президент хочет участвовать в режиме видеосвязи в заседании Печерского суда 9 декабря об избрании ему меры пресечения по делу о разгоне Майдана 18-20 февраля 2014 года. В прокуратуре ответили, что по процедуре экс-президент Виктор Янукович не имеет права присутствовать на заседании по его аресту в деле о расстрелах на Майдане в 2014 году.

Напомним

Украинская правда
Темы: Януковичсуд
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