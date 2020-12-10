Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент академії аграрних наук Гадзало отримав підозру через хабар

Четвер, 10 грудня 2020, 09:27
Президент академії аграрних наук Гадзало отримав підозру через хабар

Правоохоронці вручили підозру директору національної академії аграрних наук Ярославу Гадзалу через елітний позашляховик, який він отримав в якості "подяки"

Джерело: пресслужба поліції

Деталі: Відзначається, що Гадзало отримав "винагороду" - елітний позашляховик - за включення особи до списку претендентів на заміщення вакансій академіків і подальшу передачу відповідних матеріалів на розгляд президії НААН.

Посадовцю повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна. 

 

Наразі вирішується питання про обрання керівнику НААН запобіжного заходу, а також повідомлення про підозру іншим фігурантам, причетним до правопорушення.

Нагадаємо:

  • У листопаді правоохоронці провели обшуки за адресами проживання посадових осіб та в приміщеннях НААН в Києві, Львівській та Миколаївській областях.
  • В результаті обшуку, крім документації, поліцейські вилучили у підвальному приміщенні НААН схрон зброї: чотири гранатомети РПГ, автомати АКС-У, пістолети, гранати – РГД-5 та Ф-1, 2 артилерійських снаряди калібру 23 мм та патрони різного калібру.
  • У грудні 2019 року президента Нацакадемії аграрних наук Ярослава Гадзало підозрювали у втручанні в діяльність працівникаправоохоронного органу.
  • У січні 2020 року детективи НАБУ повідомили Гадзалу та ще чотирьом вищим посадовцям академії про підозру у причетності до незаконного відчуження 15 га особливо цінних земель НААН.

Читайте також "Схеми": Керівництво Академії аграрних наук дерибанить державну землю між родичами

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: поліціяхабаркорупціяКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Усі новини...
поліція
Вибухи в Шевченківському суді: поліція показала кадри спецоперації
Незаконний сервіс дозволяв росіянам анонімно телефонувати в Україну
У Харкові знайшли застреленим поліцейського
Останні новини
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
10:49
Формула майбутнього: як під час війни 13 математиків будують в Україні центр передових досліджень
10:44
відеоПереможець "Молодості". Вийшов трейлер української драми "Як там Катя?"
10:36
Три пункти пропуску з Польщі досі заблоковані, у чергах стоять 2600 фур
10:26
Здала важкопоранених бійців ЗСУ у полон: лікарка з Маріуполя отримала довічний термін
10:25
"Українська правда" вчетверте оголосить переможців своєї премії
10:20
Люди можуть бути "жайворонками" завдяки успадкованим генам неандертальців – дослідження
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
Усі новини...
Реклама: