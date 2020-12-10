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Президент академії аграрних наук Гадзало отримав підозру через хабар

Четвер, 10 грудня 2020, 10:27

Правоохоронці вручили підозру директору національної академії аграрних наук Ярославу Гадзалу через елітний позашляховик, який він отримав в якості "подяки"

Джерело: пресслужба поліції

Деталі: Відзначається, що Гадзало отримав "винагороду" - елітний позашляховик - за включення особи до списку претендентів на заміщення вакансій академіків і подальшу передачу відповідних матеріалів на розгляд президії НААН.

Посадовцю повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна. 

 

Наразі вирішується питання про обрання керівнику НААН запобіжного заходу, а також повідомлення про підозру іншим фігурантам, причетним до правопорушення.

Нагадаємо:

  • У листопаді правоохоронці провели обшуки за адресами проживання посадових осіб та в приміщеннях НААН в Києві, Львівській та Миколаївській областях.
  • В результаті обшуку, крім документації, поліцейські вилучили у підвальному приміщенні НААН схрон зброї: чотири гранатомети РПГ, автомати АКС-У, пістолети, гранати – РГД-5 та Ф-1, 2 артилерійських снаряди калібру 23 мм та патрони різного калібру.
  • У грудні 2019 року президента Нацакадемії аграрних наук Ярослава Гадзало підозрювали у втручанні в діяльність працівникаправоохоронного органу.
  • У січні 2020 року детективи НАБУ повідомили Гадзалу та ще чотирьом вищим посадовцям академії про підозру у причетності до незаконного відчуження 15 га особливо цінних земель НААН.

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Українська правда
Теми: поліціяхабаркорупціяКиїв


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